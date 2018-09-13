情侶沉淪毒海 租套房種大麻

刑事局中部打擊犯罪中心在桃園破獲情侶檔利用國內罕見植栽成長帳，搭配特殊燈具種植大麻。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心12日宣布偵破上班族情侶將出租套房變成大麻農場，還從國外網站學習栽種技術，利用國內罕見的成長帳，以水耕方式種植有機大麻。經鄰居察覺有異舉發，警方起出乾燥半成品的大麻及栽種工具，全案訊後依違反《毒品危害防制條例》罪嫌移送。

警方指出，35歲呂姓男子為汽車維修員，與30歲上班族蕭姓女友愛相隨，在桃園市租賃大樓套房，購置水耕器材，及向國外訂購如帳蓬的植栽專用成長帳，10多坪套房安置4頂成長帳，以溫室水耕法栽種大麻。

「一間10多坪套房的水電費，從每月1000多元竟爆漲到9000多元！」警方表示，呂嫌為保持低溫，冷氣24小時開不停，電費驚人，從其手機通訊還有「同好」群組，正擴大查辦。

警方接獲檢舉後，派員對呂嫌跟監蒐證，並調閱相關水電資料佐證後，發現呂嫌在桃園租大樓套房掩人耳目，躲避警方查緝。

刑事局中打偵二隊會同桃園、台中警方破獲呂嫌租屋處，當場查扣大麻成株8株、乾燥大麻花、大麻種子，還有空氣幫浦及酸鹼測定儀等贓證物，估計大麻植株如製作成品，市價約50萬元。

警方指出，兩嫌辯稱因要自己與女友吸食，才種植大麻，否認賣給其他毒蟲，還求情不要通報其服務的公司，警偵訊後仍將2人移送法辦。

(中國時報)

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