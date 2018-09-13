情侶沉淪毒海 租套房種大麻

2018年09月13日 01:53 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心12日宣布偵破上班族情侶將出租套房變成大麻農場，還從國外網站學習栽種技術，利用國內罕見的成長帳，以水耕方式種植有機大麻。經鄰居察覺有異舉發，警方起出乾燥半成品的大麻及栽種工具，全案訊後依違反《毒品危害防制條例》罪嫌移送。

警方指出，35歲呂姓男子為汽車維修員，與30歲上班族蕭姓女友愛相隨，在桃園市租賃大樓套房，購置水耕器材，及向國外訂購如帳蓬的植栽專用成長帳，10多坪套房安置4頂成長帳，以溫室水耕法栽種大麻。

「一間10多坪套房的水電費，從每月1000多元竟爆漲到9000多元！」警方表示，呂嫌為保持低溫，冷氣24小時開不停，電費驚人，從其手機通訊還有「同好」群組，正擴大查辦。

警方接獲檢舉後，派員對呂嫌跟監蒐證，並調閱相關水電資料佐證後，發現呂嫌在桃園租大樓套房掩人耳目，躲避警方查緝。

刑事局中打偵二隊會同桃園、台中警方破獲呂嫌租屋處，當場查扣大麻成株8株、乾燥大麻花、大麻種子，還有空氣幫浦及酸鹼測定儀等贓證物，估計大麻植株如製作成品，市價約50萬元。

警方指出，兩嫌辯稱因要自己與女友吸食，才種植大麻，否認賣給其他毒蟲，還求情不要通報其服務的公司，警偵訊後仍將2人移送法辦。

(中國時報)