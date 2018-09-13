彩繪台灣風情 林當權賺到路人比讚

畫師林當權台全及離島趴趴走，彩繪台灣風情。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

彩繪在國內盛行，嘉義畫師林當權自幼愛畫圖，無師自通，全台趴趴走畫透透，還畫到馬祖、西莒、東莒，把離島海岸線的風土物產用彩筆記錄道地的台灣風情畫。他說，路人給他比個讚，心情舒暢無比，是最大的收穫。

64歲林當權是嘉義水上鄉人，自幼愛塗鴉，國小畢業後當學徒偷學電影看板的畫技，為了顧三餐，打工維生，仍不忘情畫圖，無師自通，素描、速寫、畫風景，走到哪就畫到哪兒，幾乎是筆不離手，練就一手絕妙畫藝。

林當權筆下功夫不俗，經常應邀彩繪，全台趴趴走畫透透，幾年前曾受邀到馬祖、西莒碼頭、東莒育樂廣場及民宿等彩繪，把離島海邊的景色、海鳥飛翔、各類魚悠遊於海洋等風景一一畫出來，這就是他的彩繪風格，畫當地的風土物產，表現台灣之美。

林當權在東莒育樂廣場的彩繪記錄了當地的民情，有一大面牆「莒光海洋觀光年」共有4格畫，包括潮間帶生態體驗、夜間海邊牽罟、海上獨木舟、裝甲車乘坐體驗等，勾勒出離島軍民的生活景況一隅，讓大家從畫裡對離島有多一分認識。

林當權說，12年來各地彩繪的作品數不清，他最喜歡畫鄉下三合院，很有台灣人情味，彩繪時遇到陌生人路過比讚加油或拍照、村人請喝涼水、飯包，都讓他很感動又開心，就像演員獲得掌聲響起一樣，超有成就感。

(中國時報)

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