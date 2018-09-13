罰單申訴耗時 市府應簡化

2018年09月13日 01:53 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

「好心被雷親！」市議員潘懷宗接獲投訴，有民眾等紅燈時禮讓後方救護車，好心把車子往前移，卻因超過停止線被拍下違規照，從事發、收到罰單到申訴過程耗時已久，紀錄器畫面早被洗掉，要求市府簡化申訴流程。

潘懷宗指出，北市尖峰時段車流量大，用路人若遇到救護車和消防車經過，即使卡在車陣中，也多會盡可能讓路。依據《道路交通管理處罰條例》第93條第2項，民眾聽聞救護車或消防車鳴笛不立即避讓，最嚴重可處1800元罰緩，並吊扣駕照3個月；但現在卻有民眾讓道給救護車，仍吃上罰單。

駕駛陳小姐日前等紅燈時發現後方有救護車，好心將車子往前移，卻因超出停止線，被分隔島照相機拍到違規照，糟糕的是，他後方的車輛未讓道，救護車根本過不去，最後照片只拍到她違規，不見救護車通過，讓她申訴無門；另名李先生也是因讓道給救護車，被闖紅燈偵測照相機閃不停，直呼「好心被雷親」。

潘懷宗說，民眾違規到收到罰單就耗時15天，向監理處提出申訴公文，又浪費20天，最後想調路口監視器證明清白，檔案早已被洗掉。目前程序是須持罰單到消防局申請救護紀錄，再到監理單位申訴，過程相當繁雜，他要求加強消防局和警察局橫向聯繫，簡化申訴流程，不要讓民眾冤枉繳罰緩。

北市交通事件裁決所長蘇福智表示，民眾只要申訴並說明狀況，裁決所會聯絡警消調閱相關畫面佐證，不過民間救護車要調閱確實較困難。另外提醒，駕駛遇到救護車或消防車行經，應該要左右避讓，這種情況下通常不會被開罰，千萬不要遇紅燈還闖過去，這樣更危險。

(中國時報)