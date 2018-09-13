屏監首創精緻農業技訓班

2018年09月13日 01:53 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東監獄附設外役分監的內農場有1.2甲大，供收容人種玉米、芭樂等低經濟作物，典獄長簡文拱考量這對日後更生復歸社會助益不大，特與高雄農改場邱祝櫻博士合作引種台灣棗，並開全國矯正機關先例創辦收容人精緻農業技能訓練班，盼協助他們「棗到希望、棗到未來」。

「要種能賴以謀生的作物！」簡文拱指出，屏東監獄開辦的各項技能訓練班及自營作業產品訓練等，在社會上都已做出好口碑，但反觀外役分監出品的農產品，雖然品質不錯，不過不可否認其經濟效益及附加價值都較低，難以讓收容人在出監後憑此技維生。

他還說，近年農村缺工嚴重，更生人若能投入農業生產，將有益國家政策，不過前提是以種植高經濟或精緻農作為優，藉此提升經濟效益，而在與邱祝櫻博士洽談後，很開心獲得對方認同並允諾開班授課，今年4月引種5品種百株台灣棗，在她的指導下預計明年初可收成。

邱祝櫻指出，之所以推薦屏監栽種台灣棗，除其有專業技術及高經濟價值外，還盼藉台灣棗的特性勉勵收容人。她說，台灣棗不僅是當今火紅的新興外銷水果之一，它的生命力還特強，因產季幾乎都在颱風季，颱風過後的重生正能量，令人刮目相看。

她說，盼藉由協助收容人種台灣棗，能祝福他們「棗到希望、棗到未來」，要一路堅持幸福地走下去。

(中國時報)