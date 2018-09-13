精障男疑發病 毆打老母致死

2018年09月13日 01:53 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

又傳人倫悲劇！宜蘭縣患有精神障礙的古姓男子，疑似未按時服藥，導致病情發作並毆打高齡85歲的老母親傷重致死，男子原不知已闖下大禍，直到兩天後發覺母親未出房門而入內察看，才發現母親臉色發黑且失去氣息。

古姓男子今年56歲（51年次），與母親兩人同住在宜蘭市的一戶民宅，死者陳姓老婦原本有3個兒子，大兒子因癌症過世多年，小兒子因無法忍受二哥發病時經常動手打人而搬往他處居住，只剩下母子兩人相伴。

鄰居表示，古男須服藥控制病情，但卻排斥吃藥，病情時好時壞，兩、三天前還看見陳姓老婦急急忙忙出門，之後就沒再看見死者身影。

據了解，男子原不知道母親已死，還在家伴屍兩天，直到發現母親一直沒有走出房門覺得奇怪，於是入內查看，發現母親已經臉色發黑並且沒有氣息，於是打電話給葬儀社請求協助，但葬儀社人員抵達現場後，發現並沒有醫師或檢察官開立的死亡證明書，直覺有問題，進而通報警方。

警方表示，古某原本宣稱母親是因為食物噎到而過世，但到場處理的員警認為案情恐怕不單純，經追問後，男子才坦承在9日下午因母親當時在包韭菜水餃，他懷疑母親在水餃中摻毒藥想要毒害他，所以就出手毆打，再棄於寢室不顧，直到11日晚間發現母親已躺在床上氣絕身亡。

雖然古某坦承有出手毆打，但因死者的年事已高，死因是否與男子毆打的行為有直接關聯性，或是另有其他原因，仍須待檢察官相驗之後才能進一步釐清。古

嫌昨晚已聲押獲准，檢方今將會同法醫解剖釐清案情。

(中國時報)