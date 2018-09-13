退休軍公教場館優惠票 擬恢復

2018年09月13日 01:53 中國時報 陳燕珩 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲推行「加強照護關懷退休人員推動方案」，除釋出5萬人次工作機會，還包括讓退休人員優惠或免費使用市府轄管48處場館、游泳池和運動中心。引發關注的是，柯文哲2016年才宣布全面取消市府場館退休軍公教非法定優惠，如今又在選前提出恢復，遭外界質疑為政策買票不惜「自打臉」。

選前恢復遭人非議

北市關懷退休人員方案近來鬧得沸沸揚揚，副市長鄧家基12日率相關局處到議會民進黨團報告方案，針對市府自營的場館像天母網球場、士林官邸正館、景美游泳池等，將規畫退休人員票價優惠措施；至於委外經營場館，下次議約時會納入票價優惠。

不過，民進黨團總召李慶鋒表示，早在郝市府時期，黨內議員就針對市府場館給予軍公教半價或免費提出質疑，因兒童及65歲以上長者優惠，是因兒少法、老人福利法規定享優惠，但軍公教無法源依據；柯文哲也在2016年檢討後，大刀闊斧砍掉退休教師及軍警門票優惠，如今卻擬恢復，無疑是自打臉。

李慶鋒強調，柯文哲過去對於重陽敬老金等「非法定福利」很排斥，自有一套論述，但退休人員場館優惠同樣於法無據，有請市府回去研議，建議不要納入方案。

未來會有新優惠案

北市人事處長程本清坦言，提供軍公教退休人員市府自營場館優惠，確實是非法定補助的社會福利，不過為照顧退休人員，除了65歲以上公務員，可依「老人福利法」獲半價優惠，未來會有新優惠方案，甚至是免費，55歲至65歲退休人員則比照辦理。

(中國時報)