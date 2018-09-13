工程延宕 五股人怒還我活動中心

新北市議員陳明義批評五股市民活動中心工程嚴重延宕，原預定6月完工，至今卻只完成最基礎的鋼架工程。（吳岳修攝）

友善列印
中國時報
吳岳修／新北報導

五股市民活動中心年初由市長朱立倫主持動土，預定6月建成具時尚感的貨櫃造型地標，未料9月中旬卻只完成鋼架結構，工程嚴重延宕，五股居民怒吼「還我活動中心」；新北市新建工程處坦承包商經驗不足，承包5處活動中心均有延宕狀況，將全力督促年底前全數完工。

承包5活動中心都出槌

五股新活動中心設計概念新穎，藍白配色具清新感，1樓採傳統鋼筋混凝土建築，退縮空間保有綠地，2、3樓以貨櫃屋造型的潮流感，規畫多功能活動空間，作為集會研習使用，建築物還保留樟樹生長空間，2018年由市長朱立倫風光主持動土儀式，預定6月落成，成為與樹共舞的環保綠建築地標，將嘉惠民義、五福、六福、五股、陸一等5個里共1萬8000名里民。

新北市議員陳明義說，舊五股區市民活動中心遭判定海砂屋，2016年拆除後，經參與式預算投票原址重建，舊活動中心場地寬闊，可供市民申請35桌酒席，但設計團隊決定採用新式輕鋼構工法興建，改採貨櫃屋式建築，使用空間大幅縮小，當初就飽受批評。

綠建築嘉惠1.8萬里民

陳明義批評，新工處對外宣告6月可完工，但時值9月中旬，五股活動中心預定地目前仍僅完成最基礎的「鋼架」結構，工程連一半都沒完成，工期嚴重延宕，不少五股居民路過看著空蕩蕩的工地，怒吼「還我活動中心」。

新工處解釋，五股活動中心工地有1座台電超高壓電塔，受限配合台電斷電及遷移耗費時日，加上工商路周遭道路窄，重型車輛進出不便，才會導致工期延宕，市府已全力督促施工，預定11月底可完工，後續辦理使用執照及接水電等作業，最慢明年即可啟用。

新工處也承認，承包商施工經驗不足，一次承接土城大安、土城日和、新店日興、五股五股、金山豐漁等5座市民活動中心工程，狀況問題較多，導致這5座活動中心均有工程延宕問題，但新工處均已嚴加督工，除金山豐漁得延至年底完成，其他4座活動中心預計11月底均可完工。

(中國時報)

退休軍公教場館優惠票 擬恢復 護理師只考面試 挨批黑箱

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。