工程延宕 五股人怒還我活動中心

2018年09月13日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

五股市民活動中心年初由市長朱立倫主持動土，預定6月建成具時尚感的貨櫃造型地標，未料9月中旬卻只完成鋼架結構，工程嚴重延宕，五股居民怒吼「還我活動中心」；新北市新建工程處坦承包商經驗不足，承包5處活動中心均有延宕狀況，將全力督促年底前全數完工。

承包5活動中心都出槌

五股新活動中心設計概念新穎，藍白配色具清新感，1樓採傳統鋼筋混凝土建築，退縮空間保有綠地，2、3樓以貨櫃屋造型的潮流感，規畫多功能活動空間，作為集會研習使用，建築物還保留樟樹生長空間，2018年由市長朱立倫風光主持動土儀式，預定6月落成，成為與樹共舞的環保綠建築地標，將嘉惠民義、五福、六福、五股、陸一等5個里共1萬8000名里民。

新北市議員陳明義說，舊五股區市民活動中心遭判定海砂屋，2016年拆除後，經參與式預算投票原址重建，舊活動中心場地寬闊，可供市民申請35桌酒席，但設計團隊決定採用新式輕鋼構工法興建，改採貨櫃屋式建築，使用空間大幅縮小，當初就飽受批評。

綠建築嘉惠1.8萬里民

陳明義批評，新工處對外宣告6月可完工，但時值9月中旬，五股活動中心預定地目前仍僅完成最基礎的「鋼架」結構，工程連一半都沒完成，工期嚴重延宕，不少五股居民路過看著空蕩蕩的工地，怒吼「還我活動中心」。

新工處解釋，五股活動中心工地有1座台電超高壓電塔，受限配合台電斷電及遷移耗費時日，加上工商路周遭道路窄，重型車輛進出不便，才會導致工期延宕，市府已全力督促施工，預定11月底可完工，後續辦理使用執照及接水電等作業，最慢明年即可啟用。

新工處也承認，承包商施工經驗不足，一次承接土城大安、土城日和、新店日興、五股五股、金山豐漁等5座市民活動中心工程，狀況問題較多，導致這5座活動中心均有工程延宕問題，但新工處均已嚴加督工，除金山豐漁得延至年底完成，其他4座活動中心預計11月底均可完工。

(中國時報)