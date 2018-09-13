護理師只考面試 挨批黑箱

桃園市長參選人陳學聖（左）、市議員梁為超批評桃園市衛生局招考公職護理師，卻僅有面試一關，強烈質疑有人為操控空間。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市衛生局日前招考公職護理師，過程居然跳過筆試，只需要經過「面試」就能錄取。荒腔走板的舉才程序，桃園市長參選人陳學聖、市議員梁為超質疑，有人為操控空間，更痛批是「黑箱作業」。

對此桃園市衛生局表示，公職護理師招考簡章在8月15日就於網路公布至8月20日，可望補足4名缺額，但也會有備取人選，所有招考過程都符合醫事人員任用條例，並無黑箱違法。

市府解釋 符合條例

陳學聖說，各種類型的國家考試，包含高考到地方特考，都需要經過嚴格的篩選制度，筆試、面試是最基本的測驗項目，以國考公職護理師來說，正常都會經過「公共衛生政策」、「行政法及衛生行政及其相關法規」。且衛生局往年筆試、面試都各占成績的50％，最近卻明文寫出面試占100％。

清潔隊員 也要筆試

陳學聖又說，不管是政府或是醫療院所、大專院校的護理人員都要筆試，甚至基層的清潔隊員也有筆試階段，以新北市政府衛生所公職護理師為例，需要經過筆試的初試，再進行複試的面試，但桃園市衛生局居然只有面試，甄選過程粗糙至極。

「這不是黑箱作業，什麼是黑箱作業？」陳學聖強調，面試是相當主觀的甄選方式，若單憑評選委員就能決定錄取與否，招考的公平性肯定受到質疑，懷疑是否因為選舉或是為特定人士大開方便之門？他說，相信承辦人員不敢如此明目張膽，只有桃園市長鄭文燦領導的市府才敢如此隻手遮天。

陳學聖將向檢、調單位提供相關文件，希望協助釐清一同揭發真相，將市府用人的醜聞攤在陽光下，讓所有市民檢視。

(中國時報)

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