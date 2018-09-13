施政滿意度 林明溱中部第一

南投縣長林明溱施政滿意度領先中部各縣市，暢談未來施政目標。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

根據《天下雜誌》幸福城市調查，南投縣長林明溱施政滿意度全國排名第6、中部第1名！林明溱12日感謝鄉親支持，並針對空汙影響南投縣民健康，表達不滿，強調再不改善，不惜率眾包圍台中火力發電廠。

雖有進步 還有努力空間

林明溱說，民調雖有進步，還是有努力的空間，縣民需要的事，縣府會在最短時間內完成，他也要求縣府團隊把縣民的問題，當成自己的事情處理，未來他會繼續努力，加強基層建設與為民服務，讓民眾對縣府的施政更有感。

林明溱指出，舊議會位址已變更為旅遊專業區，並經縣議會同意，未來將公開招商經營，據了解，目前秀泰影城有意進駐，也歡迎其他業者參與共創商機，促進地方繁榮。

呼吸道疾病死亡 南投最高

再者，縣府資訊大樓包括停車場，占地約1公頃，也是南投市區的精華地段，在震災後臨時搭建的建築物，無法承載重量，不符使用需求，但土地價值估計達20億元，沒有充分利用太可惜！如改建為綜合大樓，將可兼具行政中心、青年住宅甚至托老、托幼的多元功能。

林明溱表示，南投好山好水，空氣品質卻令人搖頭，相關調查資料，南投縣民肺部病變多，2017年下呼吸道疾病死亡率，南投縣最高，這項數據令人恐慌！

林明溱更直指空汙來源是台中火力發電廠，PM2.5飄到南投縣，讓50萬南投人呼吸不乾淨的空氣，才發生肺病變，他希望火力發電燃煤減半，還給南投人乾淨的肺，如果再不改善，不惜率眾包圍發電廠。

(中國時報)

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