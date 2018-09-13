嘉市治水議題 引爆藍綠交鋒

2018年09月13日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長參選人黃敏惠翻出《豐收嘉園》書中記載其執政期間治水的建設。（廖素慧攝）

蔡英文總統日前稱讚嘉義市長涂醒哲治水有功，卻「憨慢宣傳」，挑動嘉義市長選戰藍綠交鋒。國民黨嘉義市長參選人黃敏惠12日說「治水是當家的本分，有人做1公里只靠1張嘴巴，她過去做12公里都沒說」，涂醒哲競選總部反譏黃敏惠「沒有真正了解淹水的原因，枉費當9年市長」。

黃敏惠任內做12公里

蔡英文總統8日到嘉義市「百工百業挺改革」活動為涂醒哲造勢，稱讚涂醒哲治水有功，卻「憨慢宣傳」，黃敏惠昨天開直播細數她擔任嘉義市長任內，在吳鳳南路、後湖、荖藤里、忠孝路大堡鎮等易淹水地區的治水成績單，並將治水歸功於歷任市長累積的建設及市民共同努力的成果，不該是有人獨攬政績。

黃敏惠表示，如果是憨慢宣傳，那她比涂醒哲更白目，「人家3年做1公里能大肆宣傳，我過去做12公里都沒講過話」，支持者為她抱屈，還找出《豐收嘉園》一書，提醒她治水的政績。

黃敏惠說，根據主計總處「雨水下水道系統規畫幹線已建設長度」統計，嘉義市2005年度76公里、2014年度88公里，2015、2016年均未成長，2017年增加為89公里，顯見以前歷任市長共建置76公里，黃敏惠任內則做12公里。

黃敏惠說，治水是一棒接一棒，每一個接棒執政者都給予肯定，她任內建設雨水下水道12公里，都沒有宣傳，但涂市長任內做1公里，是「當家者分內做該的事情，卻用公家資源大肆宣傳政績」，紅瓦里還會淹水，還被水上鄉抗議當地受到影響，當務之急是縣市攜手共同治水，才是民眾之福。

涂營反駁關鍵在清淤

涂醒哲競選總部總幹事陳茂松反駁說，涂市長在「百工百業」活動中已點出嘉義市淹不淹水關鍵在於是否確實清淤，黃敏惠強調雨水下水道的建設，顯然不清楚清淤是治水的關鍵，未能對症下藥，應該為先前淹水造成市民損失道歉。

(中國時報)