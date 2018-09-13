選戰福將郭義台 為5人掌兵符

國民黨選戰福將郭義台（中），是台東縣議員參選人陳銘風（左）的競選總幹事。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

外表「心寬體胖」的台東大學退休教授郭義台，是國民黨選戰福將，每次地方大小選舉，只要他掌兵符多數會當選，這次五合一選舉，除了擔任縣長參選人饒慶鈴的競選副總幹事以外，還掌5位參選人兵符，堪稱是「專業抬轎人」。

輔選過的 幾乎都安全上壘

61歲的郭義台體積大、聲音大、酒量大，這次五合一選舉，除了是饒慶鈴競選副總幹事以外，也擔任台東市長張國洲、縣議員參選人陳銘風、台東市民代表第2選區邱忠明、台東市民代表第3選區陳國民、豐榮里里長參選人王志成的競選總幹事。

由市民代表轉戰縣議員的陳銘風說，郭義台為人海派、交遊廣闊，他的舅舅、前縣議員鄭安定也是由郭掌兵符，往年選舉只要他輔選，幾乎都安全上壘，因此禮聘他擔任總幹事，也希望沾點他的福氣。

堅持不參選 當專業抬轎人

郭義台祖籍河南省，學的是大氣物理，中央大學地球物理研究所畢業，1979年回台東，在台東大學的前身台東師範學院任教，一直到2002年退休，台東有許多小學校長是他學生。

郭義台掌兵符，並非來者不拒，必須是國民黨提名或報准；當選後要確實為民服務，還要和他一樣熱心公益。

「我太胖了，人家抬不動啦」，只抬轎不坐轎的郭義台說，自己不喜歡被官場牽絆，因此堅持不參選，只願當個「永遠的抬轎人」。

(中國時報)

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