蔡衍明基金會 攜手青年送愛

2018年09月13日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

蔡衍明愛心基金會12日與亞東技術學院、板橋區華德里辦公室舉辦「公益青年─送愛下鄉趣」活動，基金會副執行長彭澤惠、趙忠傑與亞東技術學院主祕郭鴻熹、板橋華德里長陳寶銓等人，親自走訪弱勢長者住處致贈慰問金，預祝他們中秋佳節愉快，愛心善行讓人感動。

蔡衍明愛心基金會自2015年起與學校單位合作，辦理關懷社區弱勢邊緣戶的活動，迄今合作學校已27所，提供每所合作學校100名的名額，在每年春節、中秋、端午捐贈每位弱勢戶5000元慰問金，迄今已幫助1萬5000戶，致贈慰問金7800萬元，目的是讓青年學子深入各鄰里接觸需要幫助的人，親身從事愛心工作。

彭澤惠表示，在中秋節前夕，希望藉著發放慰問金，讓弱勢的長輩們感受到社會的溫暖，也希望公益青年們在過程中學習如何孝親、敬老，這也是蔡衍明董事長長久推動孝親理念的落實，所以基金會藉著和全國各大學合作推廣理念，提升正面的能量。

郭鴻熹表示，非常感謝蔡衍明愛心基金會帶領亞東技術學院師生來關懷老人家，希望這次中秋節發放慰問金的活動，能引領社會各界共同來回饋需要幫助的人。

陳寶銓表示，非常謝謝蔡衍明愛心基金會舉辦「公益青年─送愛下鄉趣」活動，也謝謝亞東技術學院一起共襄盛舉，幫助里內礙於原因無法獲得政府補助的清寒家庭，因為有蔡衍明愛心基金會伸出援手，讓他們在逢年過節時也和大家一樣，感受到愛心與關懷，快快樂樂過節。

(中國時報)