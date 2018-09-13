李進勇搶婦女票 張麗善推麥寮商港

2018年09月13日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

競選連任的雲林縣長李進勇與民進黨斗六市長參選人林慧如的競選總部12日成立，婦女後援會也同時成立，李進勇細數縣府社會福利政策，強調雖非直接造福婦女但減輕婦女負擔。國民黨縣長參選人張麗善，12日參加雲林科技大學公民論壇，與學子暢談麥寮港改制雲林國際商港的利基。

12日民進黨婦女後援會成立大會中，林慧如表示，她以女性斗六市長候選人的角色出席，是受到李進勇的鼓勵，可見他心中男女是平權的，對婦女朋友而言，孩子是心頭最軟的那塊肉，11日縣府已推動縣內設立非營利幼兒園，持續推動祖孫托育政策，期許李繼續領航，看顧國家的未來。

李進勇細數3年多來推動的社會福利政策，包括老人長青食堂、國中小教科書免費、國小學童每周免費喝一次牛奶、國中女學生免費注射子宮頸癌疫苗、祖孫托育加倍補助等，雖不是直接造福婦女，但減輕了婦女負擔。

雲科大未來學院公民論壇講座12日邀請中興大學法律系教授李惠宗談「麥寮港改制雲林國際商港」，張麗善出席與談。李曾經任職經建會，1990年代參與「亞太營運中心」的規畫與設計。

李惠宗認為，改制雲林國際商港是一個高瞻遠矚的計畫，麥寮港是台灣距離大陸最近的港口，若是開放成為商港，可為雲林迎來智慧倉儲、智慧物流，及服務業的發展商機。

張麗善表示，全台3萬多公頃工業用地，雲林縣占了1萬多公頃以上， 雲林縣需要創造就業機會，讓人才回流，優質農產有需要出口外銷管道，只要打通管道，就算務農也可以富裕起來，在在顯示港口的重要性。

(中國時報)