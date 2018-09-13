送米涉賄 里長參選人20萬交保

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中國時報
／高雄報導

11月9合1選舉，高雄地檢署查獲首宗疑似賄選案件，鳳山區某里長參選人上月底涉嫌透過神壇發送200包白米，並在現場擺置競選布條、旗幟，事後被人檢舉，檢方11日傳喚13人，訊後依違反選罷法，諭令參選人20萬元交保。

雄檢主任檢察官李門騫、檢察官趙期正於9月初接獲情資，指鳳山區有里長參選人在8月底疑似利用神壇發放200包白米冬令救濟，實為向選民行賄，經指揮高雄市調處追查，於11日傳喚嫌疑人、證人等13人到案說明。

位於透天民宅的神壇是參選人朋友所有，並在選舉期間提供做為參選人的臨時服務處，檢方11日扣獲3公斤裝白米2包、文宣衛生紙2包，壇主聲稱白米是先前別的宮廟救濟未發完所留下，參選人則坦承當天在現場拜票、發文宣。

檢方表示，選舉期間即使是公益救濟，但發送白米有相當價值，就算不是參選人提供，主觀也可能影響選民投票意向，因涉有違反公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌，11日傳訊後，諭令參選人20萬元交保。

據了解，部分選民坦承收受白米及文宣衛生紙，並在到案後主動繳回白米、文宣衛生紙各2包，訊後均請回。檢方則重申，選舉期間任何物資發送、招待飲宴，都有可能涉嫌行賄，各參選人競選時應避免瓜田李下。

(中國時報)

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