返鄉服務 26歲正妹參選里長

2018年09月13日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

26歲黃麗伃從小立志當里長，今年毅然回到故鄉三重區永安里登記參選，擁有中正大學碩士學歷的她長相甜美、談吐誠懇熱情，掃街拜票時讓不少人印象深刻，她說，兒時看到里長伯幫助阿嬤的好印象讓她立下志願，希望憑著年輕人的拚勁服務故鄉。

「我是永安里里長參選人黃麗伃，拜託給年輕人一個機會為大家服務」，每周一到周日不分晝夜，里民不時會在大街小巷中遇到一位操著流利台語、笑容甜美親切的年輕女孩，沿街發送文宣品向往來民眾拜票。

黃麗伃是中正大學勞工關係碩士，父親是運輸業司機，媽媽則是家庭主婦，一家人都沒有政治背景，對選舉事務一竅不通，出外拜票偶爾也會遇到長輩質疑她年輕沒有經驗，更別說沒有競選團隊的她，從各項文宣品設計、掃街拜票、活動規畫都得親力親為，與爭取連任的現任女里長黃菱鈺競選，挑戰不小。

黃麗伃說，她是土生土長的三重人，國小時有次陪同阿嬤去請託里長伯，問題解決後阿嬤開心地帶著她去向里長道謝，從此留下里長熱心助人的好印象，升上國中時她做了性向測驗，立志要當里長為民服務，十多年來未曾改變，不只家人親戚，連同學、鄰居也都知道，頻頻問她「什麼時候要選？」

「這就是夢想啊！」對於參選面臨諸多挑戰，黃麗伃笑稱為理想繼續往前走，服務不分年齡，除了希望參選爭取圓夢機會，也希望號召更多年輕人返鄉服務。

(中國時報)