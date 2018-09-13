送300元禮盒 1議員參選人20萬交保

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中國時報
／台中報導

台中市議員選舉驚傳首樁疑似賄選遭強制處分案！第4選區（豐原、后里區）王姓市議員參選人被檢舉與雷姓樁腳到選民住處拜訪，還贈送價值300多元的米及醬油禮盒，台中檢方11日傳喚王到案，他雖辯稱禮盒不是他送的，仍被以20萬元交保。

對於捲入賄選風波，王姓參選人在臉書大喊「政治迫害」，強調上一案至今未結，這次承辦檢察官恰巧同1人，司法顯然成為「特定政黨候選人」的政治打手，他感到非常遺憾，一定會堅持參選到底。

檢方指出，王姓參選人今年4月間與雷姓樁腳去拜訪選民，贈送了價值300多元的醬油、米禮盒，中檢7月間接獲民眾檢舉，即傳喚雷姓樁腳及多位選民說明，選民皆坦承收到禮盒，且雷與王是一起上門、為的就是談年底王選議員相關事情，當時即裁定雷姓樁腳以6萬元交保。

經持續追查，目前鎖定約7、8人收到禮盒，檢方11日傳喚王姓參選人，他坦承有與雷去找選民，但辯稱不清楚送禮盒的情況、且禮盒是雷自己送的。檢方認為王避重就輕，訊後以20萬元交保，目前仍持續清查相關涉人等。

王姓參選人在臉書表示，好友私人生意上逢年過節的送禮行為，卻硬被栽贓成自己的賄選行為，目前已委請專任律師處理，希望司法「勿枉勿縱」，徹查真相，盡快還自己清白。

(中國時報)

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