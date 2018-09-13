大高雄38商圈聲明 力挺陳其邁

2018年09月13日 01:53 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

大高雄38個觀光商圈12日召開後援會成立大會，力挺民進黨高雄市長參選人陳其邁，共同打拚發展庶民經濟。

連署聲明表示，支持陳其邁的「地方創生基金」政策，對陳其邁提出的商圈發展政策有堅定的信心，相信陳其邁擔任市長，一定能夠帶領高雄全力拚經濟，順利完成城市轉型最後一哩路，以市民經濟為出發點，招商引資、活絡商機、繁榮高雄。

陳其邁競選總部公布的發表聯合聲明後援會有包括大高雄市觀光商圈後援總會長劉昭智、創會長黃茂竹、榮譽會長林永鑫、副總會長莊其章、副總會長孫瑞山、榮譽財務長蘇進忠、榮譽祕書長王文雄；六龜觀光協會榮譽會長鍾享桂及後援會長施惠昇；堀江商場管委會榮譽會長蔡國潭及後援會長陳永森。

甲仙形象商圈促進會榮譽會長曾竣源及後援會長陳敬忠；三鳳中街商店街區管委會榮譽會長伍進昌及後援會長陳玉童；光華觀光夜市發展促進會榮譽會長林仁生；長明街商圈後援會長高金虎。

後驛商圈後援會長伍英杰；大連街商圈後援會長楊青輯、青年家具街商圈後援會長麥訓嘉、旗后商圈後援會長陳昱宏、蓮池潭觀光商圈後援會長劉紀宗、旗山形象商圈後援會長吳月鳳、中央公園商圈後援會長王伯仁、興中觀光商圈後援會長 羅國淵及主委秦榮華。

光華觀光夜市後援會長顏永峻；南橫三星JSP聯盟後援會長李秀花；鳥松家具街後援會長孫樹評；忠孝國民商圈後援會長蘇孟煌；六合國際觀光夜市後援會長莊惠民；漢神町商圈後援會長謝素娟；哈瑪星文化後援會長洪秀霞。

旗山區雞油樹下客屬文化發展後援會長鄧順乾；鳳山三民路商圈後援會長黃俊憲；新崛江商圈後援會長楊翔茗；南華商圈後援會長楊福順；新鹽埕商圈後援會長謝文純。

(中國時報)