籃球場舖柏油 林金結批離譜

友善列印
中國時報
許哲瑗、／新北報導

為了避免引發嚴重運動傷害，籃球場不是使用木板，就是使用PU材質，以防使用者摔倒時受傷，但土城區中正國中的籃球場卻是使用粗糙顆粒的「點仔膠」柏油材質，新北市議員林金結怒批，「是要害學生摔到皮開肉綻嗎？」校長楊明源回應，籃球場尚未取得執照，暫時未開放學生使用。

林金結指出，中正國中為了方便學生運動，特別在風雨操場設置了籃球場，但離譜的是，校方選擇的球場材質不是常見的PU材質，反而選擇了柏油材質，令人不解。

林金結表示，在球場上跑、跳、碰撞都可能意外摔倒，如果是摔在木板材質或PU材質上，頂多就只是瘀青一塊，但柏油材質替代PU材質，「是要讓學生摔到皮開肉綻嗎？」

另據指出，中正國中籃球場的球場大小也不符合標準，有的球場雖然在雙向各有一個籃框，但由於距離不夠，不僅畫不出中場線，甚至連罰球線也只畫一邊，形成「兩個籃框、只有一個罰球線」的離譜情景。

楊明源解釋，風雨操場的第一期工程去年底才初步完工，但當時因經費不足，將地面的舖設項目納入第二期工程，預計在年底動工，因此兩側設有圍籬，禁止學生進入。另外風雨操場僅為雨天時體育課的備用場地，籃球場規格相對較小，但校門口旁的操場內已有標準規格的籃球場、排球場。

教育局科長龔東昇表示，校園操場設施皆有明確規範，須通過教育局審核才可開放學生使用，呼籲中正國中盡速完成PU材質的舖設工程。

(中國時報)

大高雄38商圈聲明 力挺陳其邁 中市議員張廖乃綸 強力監督生活…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。