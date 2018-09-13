籃球場舖柏油 林金結批離譜

2018年09月13日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 許哲瑗、／新北報導

為了避免引發嚴重運動傷害，籃球場不是使用木板，就是使用PU材質，以防使用者摔倒時受傷，但土城區中正國中的籃球場卻是使用粗糙顆粒的「點仔膠」柏油材質，新北市議員林金結怒批，「是要害學生摔到皮開肉綻嗎？」校長楊明源回應，籃球場尚未取得執照，暫時未開放學生使用。

林金結指出，中正國中為了方便學生運動，特別在風雨操場設置了籃球場，但離譜的是，校方選擇的球場材質不是常見的PU材質，反而選擇了柏油材質，令人不解。

林金結表示，在球場上跑、跳、碰撞都可能意外摔倒，如果是摔在木板材質或PU材質上，頂多就只是瘀青一塊，但柏油材質替代PU材質，「是要讓學生摔到皮開肉綻嗎？」

另據指出，中正國中籃球場的球場大小也不符合標準，有的球場雖然在雙向各有一個籃框，但由於距離不夠，不僅畫不出中場線，甚至連罰球線也只畫一邊，形成「兩個籃框、只有一個罰球線」的離譜情景。

楊明源解釋，風雨操場的第一期工程去年底才初步完工，但當時因經費不足，將地面的舖設項目納入第二期工程，預計在年底動工，因此兩側設有圍籬，禁止學生進入。另外風雨操場僅為雨天時體育課的備用場地，籃球場規格相對較小，但校門口旁的操場內已有標準規格的籃球場、排球場。

教育局科長龔東昇表示，校園操場設施皆有明確規範，須通過教育局審核才可開放學生使用，呼籲中正國中盡速完成PU材質的舖設工程。

(中國時報)