藝術下鄉撤案 議員讚小花

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣文化觀光局在第18屆第22、23次臨時會中提案，要花1800萬元辦「2018藝術下鄉表演活動」，消息傳出，負面輿論聲不斷，議員們更是多所質疑，昨提案未進入三讀討論，縣長張花冠就主動表示基於尊重議會立場，縣府自行撤案，此話一出，不分藍綠議員一致肯定，李國勝甚至大方給張花冠一個讚！

文觀局原計畫從統籌分配款支應1800萬元，辦9場藝術下鄉活動，因正值823水災災後重建期間，災區民眾對縣府要花大錢辦活動一片罵聲，昨進入三讀前有議員私下表明會好好審這個案子，沒想到未進入討論程序，張花冠主動發言，指縣府尊重議會意見，「主動撤案」。

張花冠說，當初會提該案是鑑於嘉縣觀光人次持續下滑，連故宮南院的遊客也變少，加上藝術下鄉舉辦多年，今年原規畫要到鄉鎮風景區辦活動，吸引人潮振興經濟，「沒料到會有823水災」，張花冠話才講完，率先反對的李國勝馬上喊讚，說「災民會感謝你」。

姜梅紅、蔡奇璋等人也稱是明智之舉，姜梅紅更強調要回歸災後重建，不要再口水，何子凡指縣府既然撤案，建議張花冠與其辦藝術下鄉，不如透過計畫補助，扶植表演團體或學校才藝、體育團隊，讓藝術走向深耕化。

林緗亭肯定張花冠在非常時期「共體時艱」，也說縣府在第2預備金編了1900萬元要辦「2018秋日田園戶外音樂藝術節」，要不要從善如流，一併撤案？「聲音我聽到了！」張花冠表示該案尚未成熟，她將會審慎考慮這個意見。

(中國時報)

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