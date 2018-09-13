解決淹水 白珮茹視察分流工程

2018年09月13日 04:10 中國時報 宋原彰／新北報導

汐止社后地區過往每逢大雨就淹水，如今排水、分流工程已陸續完工，大幅縮短低窪地區積淹水排除問題，市議員白珮茹指出，像上周末中興路涵洞積水，約20分鐘即排除，較以往動輒2個小時以上不可同日而語，隨著北山里自動抽水馬達本周啟動，以及今年底金龍、湖光里分流工程完成，未來更將有大幅改善。

白珮茹指出，汐止中興路涵洞因地處低窪，上方又有國道一號，工程施作困難，僅透過水溝加大和設置抽水站排除積水，近年在水利局、區公所的分流工程陸續完工，排水效果卓越。例如上周末中興路涵洞積水20分鐘即排除，就連以往逢雨就淹的三民、南陽街涵洞，同樣因雨水分流至草濫溪，路面完全無積水。

白珮茹表示，中興路涵洞增設抽水馬達後，雨水可以直接抽至北峰抽水站排出，不過，如果遇到臨時強大雨，難免發生積水問題，不過，以前積水動輒2、3個小時，如今已大幅縮短；另外，北山里也裝了自動啟抽系統，預計本周接電完成後，可讓金龍市場後方的老舊社區排水更快速。

未來同興路、康寧街道路工程，為了避免發生中興路涵洞淹水情形，同時解決金龍及湖光里積水問題，將沿著國道做排水分流工程，在本來的排水溝下面，預埋1米2的箱涵，相信可以徹底解決淹水問題。

(中國時報)