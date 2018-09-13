三招熬過貿易戰：升級、轉進和穩定

2018年09月13日 04:10 中國時報 朱雲鵬

陸美貿易大戰方興未艾，川普總統不止一次揚言，不排除對所有大陸輸美產品加稅。有人預測11月6日美國期中選舉後，政策可望趨緩，這個可能性不必排除但也有可能落空。目前美國主流民意支持對大陸實施保護主義，主流政黨均主張採取強硬態度。

美國在政治上需要一個強大的「外敵」，不論是真的還是塑造的，這是政治人物動員支持群眾的利器。冷戰時期這個外敵是蘇聯，而蘇聯解體後暫時沒有明顯的目標。17年前的911事件，讓美國把矛頭指向回教團體或國家，先後出兵阿富汗、伊拉克、利比亞…捲起中東地區的戰爭，引發歐洲前所未見的大規模難民潮，到歐巴馬總統第2任才逐漸平息。

現在川普把矛頭指向中國大陸，從歷史上來看不令人意外。有了「外敵」，很多內部的矛盾，包含貧富懸殊、東西沿海州和內陸之間的經濟差距擴大、種族衝突、槍枝氾濫等，都可以暫時不用處理。

假設美國對所有大陸輸美商品課徵額外關稅，包含台灣在內的東亞供應鏈怎麼因應？大陸怎麼因應？先討論第2個問題，因為要回答第1個問題必須先探討第2個問題。而這裡所謂因應，不是指即刻性的關稅報復回應，而是中長期的戰略。

歷史經驗很清楚地指出方向。今天美國對中國大陸所做的，已經在1950到1980年代對日本做過了。1957、1971和1973年美國分別強迫日本簽訂或加入限制紡織品出口數量的雙邊和多邊協議。1981年，在美國汽車業受日本車進口打擊而萎縮之際，美國促使日本「志願性」限制其輸美車輛總數。

但日本對美順差依舊成長，於是有了1985年的《花園廣場協定》，讓日圓從1美元換250日圓升值到1987年末的120元。這是什麼概念？這就等同對所有日本輸美貨品加徵108%關稅，同時讓所有美國輸日產品跌價一半。從1987到1989年，日本又因為採取極端擴張性貨幣政策，房市股市如脫韁野馬，後來在1990年崩盤，從此日本進入低成長時代，一直到今天還沒有完全恢復。

但是日本的製造業依舊強大，在全球尤其是亞洲還是保留了巨大經濟實力。日本的做法就是升級和轉進：從最終組裝產品出口，到發展前端中間原料和零組件以及機器設備的出口─這是「升級」；將加工和組裝從日本移到南韓、台灣、東南亞國家和中國大陸，但後者大量進口日本提供的中間產品和設備─這是「轉進」。

更重要的，升級和轉進不光是政策使然，而是企業競爭下的經濟法則。就算美國不逼，日本勞動成本的上升一樣要讓日企升級和轉進。根據同樣的道理，在勞動成本升高和貿易戰的雙雙逼迫下，中國大陸的企業也會試圖走上升級和轉進的道路。如順利走好，大陸對美的順差將減少，轉為東南亞、印度和非洲對美順差。現在的對美出口的四角貿易：日本（前端組件出口）到台韓（中端中間產品出口）到大陸（最後組裝或後端中間產品出口）到美國，會轉變為五角貿易：日本到台韓到大陸到東南亞等，最後再到美國。

過程中會有調整成本，包含工人轉廠或轉業。最新的分項產品關稅效果研究顯示，川普的第1波加稅清單約造成大陸對美出口減少3.7%，第2波則造成約5%影響，第3波還在估算中，如假設等於第2波，則共約14%。這些出口在大陸創造的附加價值（薪資和利潤）平均占其出口額65%，所以換算成GDP的比例就是有約0.32%的附加價值要調整到其他單位或部門或地區。

但還有一個前提，就是「穩定」。這對大陸是挑戰，尤其這幾年大陸信用擴張過速，本來就該採煞車，現在又碰到貿易戰，非處理不可。如果最後是硬著陸，日本的情況就是殷鑑。但也由於日本已經發生過一次，大陸官方早已察覺不對而採取預防措施，有可能可以軟著陸。

對台灣而言，穩定不是大問題，而升級和轉型則一樣適用。陸美貿易戰讓有些台商的生產從大陸調回台灣，這會增加附加價值。但這只是局部和短期，中長期而言，台灣經濟發展的關鍵在於能否升級，也就是往前端中間產品領域前進。如果成功，不論貿易戰如何演變，台灣都會在供應鏈上，也就不需要憂慮。這需要資方、勞方和產學研的共同努力，才可竟功。

（作者為台北醫學大學經濟學講座教授）

(中國時報)