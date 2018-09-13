犯罪偵查不是偵探小說

2018年09月13日 04:10 中國時報 李復甸

近來發生數件極為殘酷的殺人事件，社會轟動。刑警在辦案過程中，舉行記者會，開放媒體直播，報導尤其精彩。刑警詳細描述犯罪過程如同在場目睹，言必稱被告供稱，講得如同「福爾摩斯辦案」一般，非但洩漏偵查祕密，更是流布傳聞證據。連續數日，像電視連續劇般，從保護母親基於義憤殺父，到母親包庇兒子，再到買凶殺父，劇情高潮迭起。目前，人犯尚未全部到案，豈非可能為羈押禁見的犯罪嫌疑人公開串供？

警察與檢察官爭奪偵查主體已非一日，檢警分別在媒體之前各逞英雄，不惜洩漏偵查祕密。早先所謂媽媽嘴案、醃頭顱、北捷隨機殺人、內湖隨機殺人等案，都在偵查期間被任意洩漏偵查祕密，各類媒體大量報導，好像事實都已經認定清楚了。最近似乎警政署有意向百姓交代辦案績效，大量員警在電子媒體前夸夸而談。小到車禍如何發生，大到如何殺人如何分屍，刑警洩漏偵查祕密，居然開記者會公開犯罪嫌疑人偵查中的供述。像這樣的新聞報導輿論判決後，還要檢察官偵查什麼？還需要法院判決什麼？但是到了檢察官偵查或法院審判期間，地檢署偵查結果不是這樣或法院審理時證據顯示不是這樣，被告答辯與現今之報導不同，以後的讀者要信報紙第一手的報導，還是法院判決？

《刑事訴訟法》第228條第1項規定：「檢察官因告訴、告發、自首或其他情事知有犯罪嫌疑者，應即開始偵查。」明白規定偵查主體為檢察官。長年以來刑事警察一直不服氣檢察官的指揮偵查，弄得檢察官一面與警察爭偵查主體，一面又不時具體求刑與法官爭審判權。

監察院在民國103年曾調查報告，偵查人員或其他於偵查程序依法執行職務之人員等相關人員，顯有洩漏偵查所得應祕密事項之嫌，司法院、法務部及內政部警政署等相關機關允宜查明事實經過，並積極建制防杜洩漏偵查祕密之妥善機制及發言人制度，以維護司法之公信力及公正性。近年司法院戮力推動人民參與審判，惟其成敗繫於人民客觀公允之清明意念，不論是陪審、觀審或參審，苟若人民參審員接觸卷證之前已受媒體報導之浸淫，致審未觀而判已決，絕非建制人民觀審制度之原意。

是故，人民參與審判之成敗，繫於刑事訴訟程序能否貫徹基於無罪推定之偵查不公開原則、合法舉證與公開交互詰問等節。案件在偵查中任意洩漏案情，在不當報導影響下，每一閱聽大眾都以片段所得資訊形成各自堅信之判斷，作成輿論判決，早已失去人民參與審判的條件。4年前轟動一時的工業用「飼料油」偽造食用豬油案，日昨在高院辨明證據後，判決無罪。偵查不公開與期間媒體報導豈可不慎？

審判權歸屬法院殆無爭議，偵查主體是檢察官亦是法定。我們也要對刑事警察「無名英雄」的角色予以熱烈鼓掌。至於，開直播與新聞發布，那就各自節制一些吧！

（作者為中國文化大學法律研究所教授）

(中國時報)