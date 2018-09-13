看待中美台 別被情緒綁架

2018年09月13日 04:10 中國時報 楊雨亭

美國國務院召回駐多明尼加、薩爾瓦多、巴拿馬的美國大使，以表示這3國相繼與中華民國斷交後美國的態度。這其中透露出一個訊息，在目前川普對中「莽撞」政策以及美中關係低潮時，美國政府高層中的右翼派系在此難得的歷史時刻會嚴肅考慮和中華民國調升外交關係的可能性。

如果美國政府認真檢討其長期以來對中思維與戰略的得失，當會發現1980年代在與台灣海峽兩岸的三邊關係上處理得太過簡化。對於當時文革以後經濟瀕臨崩潰邊緣的中國過於低估其發展曲線，而幾乎傾力在各個領域予以相助，卻對於剛剛準備進入「發展中國家」的中華民國的國際關係發展過於輕忽而未給予相應的支持。從1980到2000年以後的20多年，中國基本放棄了建國以後30年照搬蘇聯經驗以及自己盲目發展的方法，藉著美國的扶持而充分學習與模仿到美式文明的發展模式，從而在經濟與科技領域迅速地成長，卻在政治與媒體方面並沒有發生美國所預期的結構性改變。而近年來，大陸和台灣的實力消長已經發展到難以對比的狀況。

根本的情形是中國的崛起喚醒了失落百年的中國民族主義，在台灣島內近年來明顯地發生了統獨生態的巨大變化，就是藍營普遍的「反美親中」以及綠營的「反中親美」傾向。因此，如果美國再不正視這個已經浮現出的冰山一角，中美台的三角關係將呈現強烈傾斜，這對於美日來說，其影響是絕對性的。

因此，當美國政府思考和中華民國調整外交關係時，可能和她的期望產生了想像不到的情形。過去的盟友，以藍營為代表，經歷了1980年初被美國政府片面「拋棄」的艱苦過程，其長期以來的心理變化不是美國人所能理解。美國政府以為這些人是永遠沒有選擇的、必須依靠美國的反共難民，可是當中國有機會再起時，這些人卻在心理上選擇了「拋棄」美國，重新回到中國人的世界。

對於民進黨與綠營來說，這也是不能夠理解與接受的，國民黨與藍營改變了過去反共與西方自由民主的立場。當蔡英文呼籲國際社會支持台灣民主制度的普世價值時，這件事並非沒有一點意義，美國與西方國家的政府與民間也不可能完全不為所動。中美貿易衝突中，大陸上一些期盼改革的知識分子也寄望著由此迫使中共進行政治改革。可是在這個議題上台灣與海外的藍營表現得相對冷漠，一方面由於長期和台獨對立，許多藍營的人漸漸覺醒過來，雖然整體中國的政治制度和文化亟需改善，但是與其再度依靠列強的支助，繼續百年以來的內戰與分裂，還不如中國人重新團結起來，一起來改善自己的國家。

在此同時，藍營也必須在情緒以外做理性判斷，什麼是整體中國與台灣應該走的一條道路？而且在現實世界中，仍然必須平和處理和民進黨以及美國政府的關係。（作者為作家）

(中國時報)