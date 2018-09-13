2018年09月13日 04:10 中國時報 趙哲聖

正在服刑、犯下多起擄人勒贖案的張錫銘，呼籲政府替受刑人加薪，他認為監獄薪水微薄如同血汗工廠，不調工資是在剝奪刑工權益，對照陳水扁「受刑人」在保外就醫的此時，靠著LINE和臉書重新與社會連結，兩人生活情境大有不同。

哲學家傅柯曾透過其著作《規訓和懲罰：監獄的誕生》，訴說懲罰和監獄複雜的社會功能，以普遍化、規範化、論述化的權力技術體現，而現代「全景監獄」的設計讓囚犯無法得知自己是否被監視。

從監視器遍布大街小巷到監獄嚴格控管，都是一種被社會所建構，集體妥協所展現權力與約束隱私的必要之「惡」。這些年肯亞、馬來西亞等一幫台灣輸出的詐騙集團，就是在鬆散的規訓懲罰中推演坐大。尤以陳水扁因貪汙入獄，卻以保外就醫的理由神氣活現地趴趴走於各種場合，「新勇哥物語」臉書暢談生活，還能接收日本《產經新聞》專訪上頭版新聞。「服刑」的限制，因為陳水扁近年的無限自由，模糊了受刑人對懲罰本質的意旨，「張錫銘們」在看到這樣相對權利喪失的資訊，不由得開始找發洩口，責怪刑工薪水太差。

不得不說，監獄受刑勢必會讓受懲罰的人「不快樂」，而這樣的不快樂，目的是讓受刑人感受到自由人的價值被剝奪，才能教化與反省，回歸到正常體制。然而，陳水扁踩紅線不受控的縱容政策，透過媒體再現，許多受刑人都認為自己得不到相同的待遇，深處在不公平的內心煎熬中。

社群臉書「爆料公社」類的視頻大量被大眾新聞所採用，「視覺」素材成為廣義審判來源，融入日常生活環境中的監視行為，成為另一種「全時監獄」，人們無形中因為大量接觸各類監視的素材，用視覺為證，去批判他人的話語權大增，網路監視成為虛擬世界公權力的延伸。

而監獄作為一種具體「教化與改造」強制性機制，「權力」的效果深入監獄設計的潛藏底層思維，靠著監視、訓誡、勞力等簡單與機械化的方法，日復一日地控制犯人，懲罰與規訓的精神就在這樣的體系中操作。否則受刑人若可以每天上網用Line，玩寶可夢或手機遊戲，吃飯還有套餐或飲料相伴，生活快意悠閒，這算哪門子禁錮犯罪者？

上行下效的陳水扁效應，讓張錫銘跳出來伸張自我的權利，陳水扁可以，我們為什麼不可以？當這些人模糊了當初犯罪的本質，卻精準地要求自我的權利，就像網路社群大量自我爆料的發文，只求自我存在感卻忽略懲罰的必要，這社會怎能不亂？然而，誰是始作俑者？

（作者為開南大學資訊傳播學系助理教授）

(中國時報)