張錫銘與阿扁

友善列印
中國時報
趙哲聖

正在服刑、犯下多起擄人勒贖案的張錫銘，呼籲政府替受刑人加薪，他認為監獄薪水微薄如同血汗工廠，不調工資是在剝奪刑工權益，對照陳水扁「受刑人」在保外就醫的此時，靠著LINE和臉書重新與社會連結，兩人生活情境大有不同。

哲學家傅柯曾透過其著作《規訓和懲罰：監獄的誕生》，訴說懲罰和監獄複雜的社會功能，以普遍化、規範化、論述化的權力技術體現，而現代「全景監獄」的設計讓囚犯無法得知自己是否被監視。

從監視器遍布大街小巷到監獄嚴格控管，都是一種被社會所建構，集體妥協所展現權力與約束隱私的必要之「惡」。這些年肯亞、馬來西亞等一幫台灣輸出的詐騙集團，就是在鬆散的規訓懲罰中推演坐大。尤以陳水扁因貪汙入獄，卻以保外就醫的理由神氣活現地趴趴走於各種場合，「新勇哥物語」臉書暢談生活，還能接收日本《產經新聞》專訪上頭版新聞。「服刑」的限制，因為陳水扁近年的無限自由，模糊了受刑人對懲罰本質的意旨，「張錫銘們」在看到這樣相對權利喪失的資訊，不由得開始找發洩口，責怪刑工薪水太差。

不得不說，監獄受刑勢必會讓受懲罰的人「不快樂」，而這樣的不快樂，目的是讓受刑人感受到自由人的價值被剝奪，才能教化與反省，回歸到正常體制。然而，陳水扁踩紅線不受控的縱容政策，透過媒體再現，許多受刑人都認為自己得不到相同的待遇，深處在不公平的內心煎熬中。

社群臉書「爆料公社」類的視頻大量被大眾新聞所採用，「視覺」素材成為廣義審判來源，融入日常生活環境中的監視行為，成為另一種「全時監獄」，人們無形中因為大量接觸各類監視的素材，用視覺為證，去批判他人的話語權大增，網路監視成為虛擬世界公權力的延伸。

而監獄作為一種具體「教化與改造」強制性機制，「權力」的效果深入監獄設計的潛藏底層思維，靠著監視、訓誡、勞力等簡單與機械化的方法，日復一日地控制犯人，懲罰與規訓的精神就在這樣的體系中操作。否則受刑人若可以每天上網用Line，玩寶可夢或手機遊戲，吃飯還有套餐或飲料相伴，生活快意悠閒，這算哪門子禁錮犯罪者？

上行下效的陳水扁效應，讓張錫銘跳出來伸張自我的權利，陳水扁可以，我們為什麼不可以？當這些人模糊了當初犯罪的本質，卻精準地要求自我的權利，就像網路社群大量自我爆料的發文，只求自我存在感卻忽略懲罰的必要，這社會怎能不亂？然而，誰是始作俑者？

（作者為開南大學資訊傳播學系助理教授）

(中國時報)

看待中美台 別被情緒綁架 羅智強：台灣的助日代表(下集)

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。