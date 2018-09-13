社論－重拾自信 與大陸共建良制

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中國時報
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大陸改革開放20多年來，兩岸實力對比出現顛覆性的逆轉，大陸不但走出文革的鎖國封閉和貧窮落後的困境、揮別六四事件造成的動亂與孤立，晉身全球第二大經濟體與亞洲軍事強國，更改變了全球地緣戰略結構，掀起全球政經新典範再造的浪潮。蔡政府誤判兩岸現狀，輕忽拒絕「九二共識」對兩岸關係的破壞力，承受了比前幾任更大的北京壓力。

但這段期間，美國川普政府展現強烈支持台灣的態度，國會也相繼提出友台法案，泛綠營樂觀認為，中國崛起及美中巨額貿易逆差兩大壓力，驅動美國社會的反中浪潮與川普對發動貿易戰。中方一旦反擊，華府就可能挑戰「一中原則」，將是台灣最有利的機會。美國國務院日前宣布召回駐多明尼加等3國大使或臨時代辦，參議員賈德納提出「台北法案」，授權國務院反制在北京壓力下對台灣採取不利行動的國家，我在南太平洋的友邦諾魯也挺身反擊北京的霸道，都使綠營歡欣鼓舞，認為「情勢大好」。

川普政府看似要顛覆美中關係，但不要輕忽川普的商人性格，更不可低估他與習近平私人交往的力量。川普一波波綿密攻勢下，大陸反應相對溫和，而且習近平出乎預料取消參加北韓國慶閱兵，這是習對川釋出的訊號，中美衝突雖升高，但不至於失控。

另一方面，我們看到，日本和印度近來相繼採取行動，對中國降低對抗、增加合作，歐盟國家也對美國貿易保護主護反彈加大，川普實際上無法根本改變行之多年的貿易和外交關係結構。美中不僅經濟發展互依互賴，面對全球性重大議題，美國仍需要中方合作才能解決，美國不可能長期一意孤行。

無論美國與世界關係如何改變，美台關係受制於中美關係原則不會改變，無論中美如何交惡，美國友台的程度終究有其極限。《華盛頓郵報》專欄作家羅金發表的專欄就指出，川普政府行政體系上下充滿友台官員，但川普態度搖擺，實際政策進展卻如蝸行牛步。

台灣與世界的連結非常重要，但與大陸的關係更重要，面對地緣政治格局和經貿規約處於打破與重建的關鍵時刻，台灣須在兩岸關係變動和全球秩序再造中找到自身的定位，開創台灣的最大價值，才能因應兩岸未來可能的挑戰、獲得最有利的談判籌碼。

蔡總統執政兩年，同時面對大陸促統與獨派法理台獨壓力、執政不利民意支持度持續走低，加上中國崛起擠壓美國亞洲影響力的趨勢更為明顯，內憂外患交織，卻仍堅持「維持現狀不變」，足見蔡總統深知台灣不能重返對抗老路。兩岸不對抗原則下，面對大陸主動積極的對台政策，就不能採取頭痛醫頭，甚至假裝不痛的因應方式，而應以戰略思維整合台灣優勢，一本開放與自信信念，為兩岸談判秣馬勵兵。

台灣超過一甲子的發展，生存發展的壓力始終不斷，美國與大陸因素多次改變，每一次改變都造成台灣內部深層的動盪，加上威權時代黨外抗爭及民主化後政黨輪替，造成一次又一次內耗與紊亂，始終憂患重重。但共同打拚出來的生活方式，卻也建立起「亂中有序、依法行政、人民當家」的秩序，成為真正的「台灣價值」。台灣曾經創造經濟奇蹟與亞洲民主改革燈塔的光榮，已成功融合不同族群對台灣的共同情感，完全沒有必要在政治圖騰和意識型態鬥爭上虛耗。

台灣是全球中小企業發展的成功典範，更是從一黨制走向民主制的典範，台灣開放的公民社會、言論自由和人權保障，廣獲國際稱許，這正是中國大陸經濟改革開放有成後，尚未完成的「功課」。大陸不會走西方民主的道路，但仍然需要摸索自己可長可久，人民願意用生命守護的制度。兩岸有相同的文化背景，綠營不應輕視台灣經驗對大陸民眾的吸引力，而應重拾李登輝「建立新中原」的自信，與大陸共建「良制」。

大陸正為一黨制下如何依法治國而摸索，台灣不分朝野更應堅守民主的理念和法治的界線，捍衛新聞自由與學術中立，教育下一代獨立思考，讓台灣經驗成為兩岸發展的良性對照和助力。（系列完）

(中國時報)

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