是誰豢養張天欽

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中國時報
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遭媒體爆料在內部會議中宣稱，要針對國民黨新北市長提名人侯友宜發動「除垢」的促轉會副主委張天欽，在總統府表態「無法認同」，民進黨新北市長候選人蘇貞昌批判「說錯話、不適任」後，已口頭請辭。

張天欽一如7月間在西門捷運站偷拍被當場抓包的國發會前副主委邱俊榮，都是在媒體報導當天請辭，外界都懷疑是「被請辭」。尤其張添欽，利用公器攻擊他黨候選人，如此囂張，府院高層不得不斷尾求生。

然而，綠營高官辭職往往只是權宜之計，邱俊榮就回鍋台經院擔任顧問；事實上，從民進黨過往的例子看來，只要是為民進黨一路衝撞的人，即使因為社會觀感不佳下台，也不愁日後沒有出路。受民進黨提拔的張天欽，「沉潛」一段時間後，肯定另有重用。

更值得關注的是，究竟還有多少個「張天欽」，躲藏在民進黨專法設置的黨產會和促轉會裡頭？媒體批露，張天欽將促轉會自比「東廠」，果然坐實了外界的憂心，他們就是蔡政府用來對付在野黨的打手。

張天欽在內部會議中，根本沒把促轉會主委黃煌雄放在眼裡，據此推測，他背後恐怕有更高層的授意與指揮，否則何敢囂張至此？

張天欽操弄選舉意圖曝光後，已讓促轉會甚至黨產會失去了外界的信任，讓轉型正義的推動也蒙上不正義的陰影。

如果高層的思維不改，走了一個張天欽又何用？還會有更多張天欽們在當權者的授意與鼓勵下，不斷追殺在野黨、繼續撕裂台灣政治。

(中國時報)

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