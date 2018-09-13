民進黨看重的是日本人

2018年09月13日 04:10 中國時報 劉屏

去年11月，美國總統川普接受南韓總統文在寅以國宴款待。當天川普還有其他重要行程，可是傳遍全世界的照片是他擁抱南韓被日本強徵的慰安婦李容洙。

這張照片是筆者在《朝日新聞》看到的。好大的一張彩色照片裡，文在寅攙扶著88歲的李容洙，川普親切擁抱李容洙。川普這個溫馨舉動為他贏得各方讚揚。《朝日新聞》刊登這張照片說明它不愧為發行量700餘萬份的大報。尤其它是日本媒體，英文版文章使用「慰安婦」一詞時，並加上了引號，誠實敘述「慰安婦一詞是美化之詞，指的是在二次大戰期間及戰前被迫向日軍提供性服務之女性」。

川普的作法不但反映了人性的觀點，也反映了美國政府的一貫立場。前幾年，大阪市長橋下徹說「慰安婦制度有其必要」，「沒有證據證明日本當局強迫婦女充當慰安婦」，即遭美國厲聲斥責。國務院發言人薩琪說，橋下的言論「無恥，令人痛恨」。接著說，美國說過，那些婦女的遭遇非常悽慘，日本當年作為不可饒恕，「很明顯，那是極為嚴重的違反人權」。薩琪這段談話至今仍在美國國務院網站上。

美國政府如此，美國國會亦然。每當日本有人在強徵性奴一事上睜眼說瞎話，國會議員總會挺身而出，一向友台的眾議院外交委員會主席羅艾斯身先士卒。猶太人在二戰中遭到屠殺、迫害，因此猶太裔議員特別關注這個議題。就連日裔議員也不落人後，例如邁克‧本田，他譴責橋下「侮辱歷史，侮辱人類，尤其侮辱那些遭受可怕的生理、心理和性暴力的女性。」

有這麼多的正義之聲，所以美國眾議院通過決議案，就強徵性奴一事譴責日本，並要求日本政府「正式承認史實，正式道歉，承擔歷史責任。」媒體亦然，他們不容二戰慘遭凌虐的婦女遭到漠視、扭曲、遺忘。影響所及，美國各地陸續豎起二戰性奴雕像，美國的二戰教材也開始加入性奴等記載。

南韓在日本大使館前豎立性奴雕像；向日本索賠；日本首相安倍到美國國會演說時，南韓旅美僑胞群集國會前抗議，還特地把李容洙請來。本周六，台灣及大陸旅美僑胞租下華府的電影院，將播映由大陸導演郭柯執導的紀錄片《二十二》，敘述倖存的22位日軍性奴的故事。開拍之初，計有32位，片名為《三十二》，殺青之日僅剩22位，片名改為今名。如今只有6位尚在世。

南韓的李容洙、大陸的《二十二》、台灣的阿桃，都經歷了無以名狀的人間至慘，我們擁抱猶恐不及，竟還有人對性奴塑像踹腳，其喪心病狂已無可救藥。李容洙的煉獄生涯是在台灣度過的，川普如果得知民進黨政府對踹腳事件不理不睬，會不會問民進黨「你們是什麼心？什麼肺？」

川普、美國朝野、南韓、甚至日本的良心人士，其作法與台灣的民進黨南轅北轍，因為他們關心的是「人」，民進黨政府只在意「日本人」。

(中國時報)