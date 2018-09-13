慰安婦的痛 政府悶不吭聲

2018年09月13日 04:10 中國時報 王如玄

每年8月14日是國際慰安婦紀念日。聯合國人權事務高級專員胡賽因1996年於聯合國人權理事會中，稱二戰慰安婦為「日軍性奴隸制度下的倖存者」，此為聯合國的正式報告。但令人感到哀傷的是，這兩年只見民間團體為慰安婦阿嬤們爭取對日本的道歉及賠償，政府的角色不見了。更悲憤的是，面對日人藤井腳踢民間豎立的慰安婦紀念銅像，政府連一個對台灣這段歷史傷痛該表達的基本態度，竟也蕩然無存。

慰安婦的議題，不是只有關乎阿嬤們被強迫而剝奪人身安全的問題。那更是關乎在那個年代的台灣歷史，是應該如何被真實看待？政府用什麼態度積極向日本爭取慰安婦的道歉賠償並還其公道，那更關乎政府高舉的轉型正義大旗，是否有差別待遇？台灣慰安婦阿嬤們生命已逐漸凋零，在風中殘燭之年，僅見民間發聲，豈不悲痛？

如果《蘆葦之歌》讓我們看見阿嬤們歷經生命的凋零和身心受創的漫長復原歷程，如果真正感同身受，那政府還能沒有立場及態度嗎？從婦女運動的角度，我們對政府在慰安婦的議題上悶不吭聲，感到相當失望！

20多年前從民間婦女團體發起發掘史料證明台灣慰安婦的存在，並為受創的阿嬤們協助身心復原之路，在向日本求償及要求道歉的漫漫長路上，面對強硬的日本，民間人士不曾有任何的放棄和動搖。號稱女權進步的台灣，如果政府連對慰安婦議題都如此軟弱不堪，我們不敢奢望政府對於性別暴力的社會安全建構，能有多少用心保護女性人身安全。

相較南韓政府傾全國之力相挺，迫使日本政府於2015年簽訂日韓協議，為此道歉，並撥款10億日圓成立基金，協助南韓的受害者，但對台灣的受害者呢？她們的權益何在？南韓政府甚至將慰安婦寫入歷史，教育融合於生活之中，讓下一代深刻記住戰爭的傷害、對女性人權的重視；反觀台灣，卻還在為是否自願、是否納入課綱而喋喋不休，怎不令人唏噓？如今尚有日本人侵門踏戶來到台灣腳踢慰安婦銅像，那一腳實實在在踢到台灣女人的內心裡，我們的政府呢？不應該只是躲在蘆葦蕩裡，必須要有魄力站出來爭取台灣人的人權與尊嚴。

慰安婦，是一段台灣歷史的傷痛；深藏在這塊土地上的痛，是不分彼此，沒有顏色的。請政府站出來為慰安婦發聲。我們認為：政府應該站出來做為人民的後盾，要求日本：一、願意真誠地反省「慰安婦」被害人的歷史與法律責任，真誠道歉。二、恢復被害人的名譽與尊嚴，是負起責任賠償而不是施捨。三、納入教科書，教育下一代正確的史實，以讓歷史的傷害不再重蹈覆轍，確保這樣的人權侵害事件不再發生。（作者為華夏社會公益協會理事長）

(中國時報)