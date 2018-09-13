胡佛 中華民族復興的實踐者

2018年09月13日 04:10 中國時報 曹俊漢

當大陸習近平總書記高喊「中華民族偉大復興」的口號時，台灣有一位學者畢其一生為這個崇高的信念孜孜奮鬥，無怨無悔燃燒著他的生命，實踐這個目標。不幸地，他在3天前倒下了。我們敬愛的胡佛院士終於離開了這個戰場，永別了追隨著他的伙伴。他的奉獻與犧牲沒有任何怨言，然而卻含著熱淚，充滿著不捨及遺憾，未能看到他一生追求的美夢「中國統一」，溘然長逝。他的追隨伙伴、門生弟子，面對噩耗，掩面齊聲痛哭！

當此悲痛時刻，門生弟子，都在懷念胡院士在自由民主的戰場上奮鬥的幕幕實情；也在追念胡院士為國家憲政體制奔走吶喊；更在為胡院士毅然決然退出他創辦而變質為台獨走向的「澄社」敬佩萬分。胡院士絕不向權威低頭也不為利誘而失身，即使蔣經國先生登門拜訪委以重任，概然婉言相拒。學人典範，常存我輩內心深處，彌久難忘。

然而胡院士在他的人生中更有輝煌的一面，卻低調得難為人知的事蹟。胡院士是一個不折不扣為中華文化保續與發揚的實踐者。做一個堂堂正正的中國人來凸顯中華民族的偉大復興推動者。更要以兩岸的「血濃於水」情操來貫徹這個目標的實現者。為此，他以一介書生於1995年創辦了「財團法人中流文教基金會」，實現他畢生服膺的另一個偉大目標：「一、探索21世紀中國人在世界之角色及地位。二、促進中國文化與人本精神之調適與重振。三、推動兩岸學術交流，增進相互瞭解，並提高知識水準。」這個基金會的目標與中華民族的偉大復興銜接起來。

對胡院士來說，21世紀中國人在世界的角色及地位必須在學術基礎學門札根，而中國在90年代經濟掛帥時期，政府對冷門學門無力問津，這是中華文化與人本精神嚴重失調最為嚴重的情勢。胡院士深深體會到、兩岸學術界在此關鍵時刻必須合作，台灣務必伸出援手，對大陸的冷門學門，諸如人類學、考古學、歷史學、政治學、中國哲學等研究生大力給予研究論文經費的幫助，俾免後繼無援半途而廢。這是一個神聖而莊嚴的使命及任務，胡院士乃毅然決然成立中流基金會。但胡院士乃一介書生，囊空如洗。但他莊嚴的呼喚得到朝野文教及企業人士響應，諸如趙耀東、毛高文、紐廷莊、許士軍等都熱烈協助募集基金。

胡院士是一位人本主義者，他帶領董事紛訪大陸各重點大學，簽訂合作協定，並個別找到各校的研究需要。在90年代初期，包括北京大學、浙江大學、復旦大學、南京大學、南開大學、四川聯合大學、中國社科院、上海社科院等十所獲得了必要的研究生寫作補助，為冷門學科今日得能開花的結果，胡院士當時的學術情懷與人本精神，今天仍為大陸學術界津津樂道。（作者為文化大學政治系講座教授）

(中國時報)