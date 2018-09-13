2018年09月13日 04:10 中國時報 胡幼偉

台灣每逢夏秋之際，都會發生戶外戲水溺斃事件，不管政府或媒體如何提醒，悲劇還是一再發生。日前，不當黨產會委員楊偉中一家海外出遊，水上操舟發生意外，楊捨身救女的事件，也再次把人身安全問題，拉高到舉國高度關切層次。

在我們的生存環境中，充滿各種或隱或顯的危機，稍有不慎，就可能遭逢生命財產的巨大損失。按理說，這個常識，大家都有，那為何因不慎而發生的意外，卻一再重演？

關鍵就在於，時時刻刻小心，本來就是累人的事。再者，人們基於自我防衛的心理機制，都傾向於自我催眠，認為悲劇性的意外，不會發生在自己身上，這樣想，彷彿多了一層安全感，但也因此而低估了危機的潛在威脅。由於沒有人想要詛咒自己，也不相信自己會那麼倒楣，遇到禍事。於是，平安2字，對一般人而言，便成了生活中的基本假設，而不被視為一種需要特別守護的稀有資源。

因此，在過日子的方法上，其實是要假設處處是不安全的，而不是認定每個地方基本上是安全的。這個方法論非常重要，特別是身處不熟悉的環境中，更要如此認定。所以，出外旅遊時，除了安排吃住與行程，最該做好的功課，應該是對整個行程的安全調查與評估。

以楊偉中的悲劇而言，我們雖對其捨身救女的義舉有無限悲憫，但也不得不指出，他並沒有做好去庫克島旅遊戲水的風險管控。楊與其女都不會游泳，兩人亦無操舟技術與經驗，當時如果兩人皆未穿救生衣，水上亦無救生員在旁戒備，楊一家人還敢貿然水上操舟，無異於玩命。

宜蘭所謂神祕海灘的連續溺斃事件也是如此。當地政府對海灘欠缺安全管制，經營沙灘車的業者也沒有對客人做充分的安全維護，浪捲人亡，事後悲痛晚矣！然而，楊偉中或宜蘭海灘的悲劇，其實都是可以避免，或是說，如果能將平安視為珍貴脆弱的稀有資源，都是不應該發生的事。

因此，為讓悲劇不再重演，政府和人民都該做好份內之事。政府對於危險的戶外及室內遊戲場域，應該做好管制措施，並對相關業者課以重責，做好定期安檢及現場安全維護工作。人民自己則是出外旅行或遊樂時，要有危機意識，不要因為害怕敗了遊興，而省略對安全的詳細評估。尤其是涉及戶外戲水的活動，更要高度警戒，沒有萬全準備，即使會游泳，也不能貿然行動。

平安，不能被當做是一種基本假設，而要被視為是一種稀有資源。這種觀念，要在學校及家庭教育中深入人心才行。惟有當大家都相信，沒有最安全，只有更安全才行，才能不讓悲劇一再重演。（作者現任中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)