乳牛養海上 荷蘭蓋浮動牧場

2018年09月13日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

隨著全球都市人口擴張，在環境汙染、地球暖化導致的極端氣候等劣勢下，如何兼顧環保和生產足夠糧食，以餵飽居民肚子，成為城市的一大挑戰。在地狹人稠的荷蘭，就有業者年底將在第一大港鹿特丹市，打造全球首座浮動農場，希望推動都市向食物自給自足的目標邁進一大步，並減少運送食物時排放的溫室氣體，每天可望生產800公升乳製品。

荷蘭的地產開發公司比拉頓（Beladon），正是浮動農場計畫的推手。這個概念的中心思想就是自給自足，終極目標要在市中心生產牛奶和優格等乳製品。浮動農場官網寫道，它可大幅降低從偏遠郊區運送產品到零售商場所需的花費以及造成的汙染，讓消費者能夠熟悉「健康、當日現產的商品」。

比拉頓公司的工程師溫格頓表示，在都市開農場的念頭源於2012年，他在紐約哈德森河設計漂浮屋。當時颶風珊迪吹襲紐約，道路一片汪洋，陸上交通網幾乎癱瘓。因為食物無法送達超市等零售據點，市內店家足足2天無法買到生鮮食物。他心生一念，希望有朝一日，城市可以做到食物自給自足，愈接近消費者愈好。

溫格頓把構想告訴鹿特丹港務局，起初對方心存疑慮，擔心農場製造噪音，動物會有臭味，也遭質疑點子太可笑。但港務局還是給比拉頓空間安置農場原型，並在夏天完工，進駐鹿特丹港。

這座海上浮動牧場共有3層高，最上層為溫室，用來種植供乳牛食用的牧草和其他穀物，第二層則是乳牛居住區，環境則設計成可讓牛隻們散步的花園。除了這層空間外，鄰近農場的陸地上還有一片空地可放牧牛隻，不過據參與計畫的酪農表示，乳牛們應該會比較喜歡農場的環境。至於最下層，則是生產、包裝牛奶、乳酪和起士等製品的區域。

如果一切順利，11月首批40頭乳牛將進住農場，選用少有健康問題、且產乳量高的蒙貝利亞牛（Montbeliarde）。預計在12月，每天就可生產超過800公升的牛奶和優格。消費者不必擔心食安問題，可隨時透過農場的玻璃窗，就近監看乳製品的生產過程。

(中國時報)