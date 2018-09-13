偏鄉送暖 台企銀贊助三義樂齡學堂

台灣企銀贊助苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會「銀髮樂齡學堂」，在台企銀董事長黃博怡（右四）、三義鄉代表及社區長者們見證下揭牌。（台企銀提供）

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中國時報
／台北報導

因應高齡化社會及配合政府長照政策延伸，台灣企銀特別將銀髮族照顧關懷活動列為公益活動主軸，積極協助偏鄉、資源缺乏社區共同推動「銀髮樂齡學堂」專案，昨日第3家社區老人關懷據點─苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會「銀髮樂齡學堂」，在台企銀董事長黃博怡、三義鄉代表及社區長者們見證下熱鬧揭牌。

黃博怡表示，扶持中小企業成長及落實扶助銀髮族照顧關懷，為台企銀長期發展願景，藉由中小企業主認同，台企銀已發行結合信用卡及一卡通功能的「銀色之愛信用卡」，並提撥交易金額0.3％為公益基金，專款專用作為各社區「銀髮樂齡學堂」相關贊助經費，用以濟助弱勢銀髮族群，號召更多人投身公益，讓台灣多一分愛與溫暖的力量，攜手共創美好社會。

台企銀指出，「銀髮樂齡學堂」主要協助社區提供老人健康促進、社會互動、快樂學習、幸福共餐及延緩失能等服務，讓當地老人均能獲得在地、妥適的照顧，達到「在地老化」目標。

截至目前，台企行已陸續贊助高雄市旗山區糖廠及花蓮市民生社區發展協會，設置老人照顧關懷據點，近來旗山區糖廠社區發展協會更榮獲高雄市社區發展工作選拔計畫績效組第1名。

台企銀表示，雙潭社區發展協會在民國81年成立，其中65歲以上長者有340人，占該社區總人口數1/5，屬高齡化社區，為落實社區照顧銀髮族的理念，該協會近期成立老人關懷據點，並集結40多位志工，參與照顧社區長者，提供關懷居家訪視、電話問安、共食及送餐等服務。台企銀秉持愛與關懷的企業精神，贊助該協會成立「銀髮樂齡學堂」，讓偏鄉地區銀髮族群也能享有優質活動空間及完善共餐等服務。

台企銀往來企業戶點線麵餐飲公司董事長白傳富為響應該活動，每月捐助4次的麵食，中祥食品工業董事長李武麒也共襄盛舉捐助餅乾，期達拋磚引玉，激起社會回響。

(中國時報)

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