蕭煌奇慶42歲 加盟環球雙喜臨門

蕭煌奇昨宣布加盟環球，唱片公司準備了一大桌辦桌菜色替他提前暖壽。

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中國時報
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金曲歌王蕭煌奇自離開華納後，動向備受關注，他下周將歡慶42歲生日，在12日宣布和環球音樂簽約兼提前慶生，雙喜臨門，唱片公司更準備一大桌辦桌菜替他暖壽；同門的張惠妹（阿妹）日前和他偶像、男高音安德烈波伽利合作演出，他表示也很希望能向波伽利拜師合作，也盼未來可和阿妹、孫燕姿有合作機會。

蕭煌奇表示自己不在意錢的多寡，而是注重音樂，因此選擇加盟環球音樂，之後想和製作人好友阿弟仔嘗試過去較少加入的音樂元素，像是搖滾、R&B、饒舌等，並希望明年可以再攻小巨蛋。

他是新科金曲台語歌王，未來仍會按照之前「國台語專輯」交錯的方式發片，預計明年推出全新國語專輯。

他的生日願望是盼家人身體健康，原來他67歲的媽媽今年3月因呼吸中止症陷入昏迷，住院2個多禮拜，當時他一大早接到哥哥來電整個人嚇醒，「太恐怖了，這輩子第1次聽到媽媽這樣的狀況，我姊夫還一邊打給我一邊哭，叫我趕快去看。」

拱Selina當傑出青年

他每天往返台北、基隆照顧媽媽，後來媽媽做冷凍治療才甦醒，剛醒來時，媽媽一度記憶錯亂，但狀況恢復良好，讓他終於卸下心中的大石頭，「如果媽媽真的沒救回來，我會完全沒辦法接受。」他說，現在媽媽每天戴呼吸器4小時，精神變得更好，他下周六在Legacy開唱，媽媽也會到場欣賞。

他曾和任家萱（Selina）、邵雨薇等女星合作，近來除了替邵雨薇製作個人專輯；他也透露先前有十大傑出青年總會的人來請他推薦人選，他馬上推薦Selina，「她可以克服自己的狀況再去安慰別人，這樣的心是非常大愛的，值得當我們的楷模，年輕人的表率。」也盼評審能夠讓Selina雀屏中選。

(中國時報)

Selina認半對嘴感傷原聲如車禍現…

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