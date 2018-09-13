恬妞曝無紋攻略天天工作

2018年09月13日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

恬妞（右）把屁股翹起來接受傅顯濬的懲罰。（蘇蔓攝）

金馬影后恬妞暌違20年，終於在驚悚國片《藍色項圈》現身，出演「魔鬼校長」。她感謝製作方還記得她，讓她重回台灣懷抱。她接到劇本後幻想自己演出的是優雅、有程度的校長，自備眼鏡、正式服裝，笑說：「沒想到在大太陽底下穿很厚的西裝熱到中暑，直到殺青都是在中暑中完成，臉色發白都是真的！」

恬妞12日晚首度觀影，她拍完後完全不管導演如何剪輯結局，沒想到抵台遇見看過電影的人，看她的眼神都「充滿恐懼」。不過多數人看到她流露的是止不住的羨慕，今年60歲的她容光煥發、臉上毫無皺紋，透露「工作」是年輕祕訣：「我每天工作沒時間去美容，但有精神、有活力。」

飲食上她毫不忌口，喜歡吃炸的、麻辣的，只用肥皂洗臉，擦老牌乳霜百雀羚，「只能說這跟基因有關，我媽媽93歲、爸爸97歲，臉上繃到一條皺紋都沒。」

最大心願開演唱會

她熱愛表演，從小跟哥哥靠「唱戲」博得老師喜愛，印象中多數老師對她很好，都愛聽她唱戲，「在家表演時拿爸爸睡褲當水袖，唱戲唱到有130多個乾媽！」她最大心願是開演唱會，「下輩子我想當男歌星，台下就會有一票女粉絲對我尖叫！」

《藍色項圈》昨晚在信義威秀影城舉辦首映會，監製葉如芬、監製吳明憲、導演張訓瑋、演員恬妞、謝欣穎、陳以文、黃采儀、傅顯濬、汪師超、杜以謙全員到齊。3位小童星變身小老師，以九年級生流行語來考大人，被問到「塑膠」、「咖啡話」是什麼意思時，恬妞滿臉錯愕只能被罰，她也率性翹起屁股甘願被打。電影14日在台上映。

(中國時報)