阿喜被笑腿粗 怒掛牌抗議

2018年09月13日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

甩肉後的Junior（左）和劇中老婆范時軒再重逢，瘦到讓大家驚嘆。

阿喜與曾少宗、Junior、李相林等人12日出席大愛台新戲《超完美任務》首映，阿喜透露骨架比一般女生大，入行後常被嫌胖或腿粗，有次參加公益記者會幫助失依兒，沒想到後來曝光的話題全圍繞在她「腿粗」，她氣到自製「掛牌」站在車水馬龍的大馬路上當「三明治人」，「抗議」半小時。

阿喜當時因懊惱公益主題失焦，便用貓抓板自製牌子掛在身上，正面寫著關懷流浪動物及其他弱勢團體，後面寫著「大家別再管我身材了」等字眼，站在南京東路、三民路口上的公車站牌前「抗議」，「結果半個多小時都沒人發現，我只好見好就收，坐上公車走人，後來還在臉書Po照片！」

為身材跟網友對嗆

阿喜從小愛游泳、拉單槓，因此骨架大、肩膀寬，進演藝圈後，多數女藝人不僅瘦，肩膀也特別窄，她一開始很容易因被批評身材而生氣，常半夜在網路上跟網友對嗆，「後來才發現，最不喜歡我自己的人就是我自己！長得像爸媽天經地義，沒有錯，不需要自卑。」

日前江俊翰為拍戲急速瘦身而碰毒被逮，和他演出《大時代》的Junior坦言也被要求減肥，但他靠運動和節食，2個月瘦7公斤。曾少宗也坦言一直都在減肥，「我已經35歲了，一定要控制飲食，不然會有35歲的氣息。」他已多年不吃油炸食物、零食，只要拍戲就只吃生菜和肉類，盡量不碰澱粉。

(中國時報)