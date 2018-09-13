大恐龍闖秀場 賽琳娜飛吻搶鏡

COACH品牌形象代言人賽琳娜戈梅茲親臨秀場，並開心送出飛吻與鏡頭互動。（COACH提供）

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中國時報
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COACH日本區形象代言人水原希子，此次亦為品牌2019春夏系列發表登上伸展台。（COACH提供）
COACH 2019春夏秀場中，品牌創意總監Stuart Vevers運用鏽銅爛鐵搭出一座巨型恐龍，映襯系列中傳遞的荒漠情調。（法新社）

踏進紐約哈德遜河畔94號碼頭的大型倉庫，漆黑中望見一隻龐然大物，由鏽銅爛鐵搭建的恐龍頂天立地聳立，COACH 2019春夏系列的秀場裡，我們隨著轟轟作響的重低音頻，步入末世般的荒漠光景。

新系列展懷舊風情

品牌創意總監Stuart Vevers在一次聖塔菲（Santa Fe）的旅行中得到啟發，新墨西哥州的沙漠色調，成了系列抹不掉的懷舊情懷。不對襯剪裁的長洋裝，綴滿鄉村風碎花和荷葉邊裝飾，在原本大草原的血液中，注入哥德的暗黑浪漫。洋裝外搭長版針織衫或連帽外套，是本季的重點輪廓，月色中小鹿斑比的剪影和小飛象圖騰，則為品牌與迪士尼的合作再次鋪陳；拼接的丹寧長褲、皮革外套、翻毛大衣，則重新建構出美國夢的當代形象。

水原希子上台走秀

搖滾樂團L7急促的貝斯、電吉他樂音，為這群有著叛逆精神的青年革命軍們送行，品牌日本區形象代言人水原希子，也在伸展台上加入了他們的行列，身坐前排有賽琳娜戈梅茲（Selina Gomez），親民的獻飛吻搶鏡，免得被恐龍搶走焦點，另外有韓國女團BLACKPINK成員Jisoo、Rose等到場觀秀。而在911事件屆滿17年的當日，COACH用時尚起義，在充斥著敵對、負面議題的社會裡，以不安於室的反骨思維，呈現出夢想家們的真切執著。

(中國時報)

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