台中百貨周慶 獨家美食戰火旺

2018年09月13日 04:10 中國時報 石欣蒨 、 郭家崴 報導

台中大遠百 ESTEE LAUDER特潤超導修護露（50ml+7ml）+微分子肌底原生露（150ml+15ml）+特潤眼部超級精華5ml+粉持久完美持粉底5ml，價值9313元，特價5850元，限量100組。（台中大遠百提供）

廣三SOGO的飛利浦SPA Shine負離子柔護吹風機，原價3200元，27折獨家價888元，限量30支。（廣三SOGO提供）

中友百貨的FOSSIL GENS3女裝智能腕表，原價1萬500元，20日獨家價7350元。（中友百貨提供）

中友百貨的SHISEIDO國際櫃紅色夢露200ml，贈保養7件組，價值4475元，中友獨家限量100組卡友價1980元。（中友百貨提供）

台中百貨周慶下重本開打，業者以美食作主攻，廣三SOGO及中友百貨都趕在周年慶前以全新餐飲吸客，即日起預購會登場，19日起正式開打，台中大遠百同步舉行預購會，明（14日）及28日也將舉辦珠寶秀吸客，27日周慶開跑，為中部百貨掀開血拼戰序幕。

1折商品刺激購物慾

台中廣三SOGO為了吸引人潮、留住到館的消費者，今年特地帶來了4家特色餐廳趕在周年慶前登場，包括中部獨家的意思泰、頂園燒鵝等，19日至10月3日有日本美食物產展吸客；因發現民眾在不景氣下，購物的慾望也較低，因此周慶特推過往沒有的1折商品，為提高客單也推滿20萬以上的高級家電滿額禮；17日前周慶預購會，滿千送百之餘，還有卡友滿額禮及與UBER合作的優惠，19日正式開跑，最高回饋率達25.8％，預計本檔將成長3％。

中友百貨大打美食策略，自年初開始改裝起，截至明年初前預計共有7家餐飲加入，餐飲業績比例從原來的17％提升到30％，破天荒的超越化妝品業績占比比例，不過周慶必有的滿千送百優惠照樣強推，20日起至10月4日的15天期間，1樓化妝品滿2000元送200元電子購物券、全館滿3000送300，珠寶、名品、大家電滿5000送500，而3C用品類的iStore、法雅客則滿萬送500，回饋率最高達20.38％，本檔業績預計比去年成長3.4％，全年目標為85億元。

珠寶腕表展炒熱買氣

台中大遠百周年慶將於127日開跑，首次在14日和28日連辦2場珠寶秀動員VIP炒熱買氣，14日「琉光絢璨聯合珠寶時尚秀」展出CHAUMET、蕭邦逾7億元珠寶、腕表；13日至19日搶先購，國際精品當日單筆滿萬送500、名品累滿5000送500，化妝品當日單筆2000送200、滿萬再送400、指定銀行卡單筆分期刷滿1萬加送300，最高可享17％回饋。

(中國時報)