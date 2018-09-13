2018年09月13日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

新光三越台北南西店一館B1昨新開檀島香港茶餐廳，行政主廚黃祥恩師傅介紹4道港式新菜色，手持薑蔥鮮蝦煲、珠貝干燒伊麵（前排右起）蒜香排骨、松露鮮蝦蛋白炒飯，230元至350元。（檀島提供）

周年慶首4日微風超市北海道和牛肋眼排組500克，每天17時、每日限量20組，原價2500元，特價1850元。（微風提供）

新光三越台北南西店「四季食堂飯麵館」，首推炙燒鮭魚&叉燒壽司。（新光三越提供）

微風超市LE CREUSET典藏媽咪鍋26cm+TNS單柄單耳深煎鍋26cm，加贈湯杓架與楓木攪拌匙組，限量17組，每組原價2萬5800元、特價1萬2800元。 （微風提供）

SOGO忠孝館今新開佳佳甜品，創辦人招偉業和二代接班人招永鏡為SOGO獨家推出秋季潤燥聖品「川貝燉蜜梨」，每日限量50碗，138元。（SOGO提供）

東區、西區百貨決戰，端出獨家美食當強打。新光三越台北南西店為10月4日登場的周年慶備戰，三館以「新光三越實驗店」之姿講求獨特性，24家餐廳有10家全台首發，東京拉麵之王「麵屋一燈」獨家推出的「夢想實現一燈」海膽拉麵，與日本米其林一星主廚森住康二混搭法、義料理的「四季食堂飯麵館」都是全球首店。

新光三越台北南西店所在的中山商圈，有不少韓、日、港自由行旅客，鄰近晶華酒店、光點、赤峰街，匯集精品、藝術、文創、人文，被視為「台北表參道」，最能集客的百貨美食新布局也反應出新光三越廣納多元特色和客群的野心。

台北南西店三館營運經理洪瑞偉表示，除了日本一線美食，韓國三元花園副牌「饌美」和台灣名店「老鼎旺」功夫銷魂麵都首次進美食街；未來包括祥富水產沙茶火鍋超市、VCE南加州餐飲生活概念店與GB鮮釀餐廳，最晚開到凌晨1時，一起打造深夜食堂。也預計周年慶後早上9時在三館1樓門口設早餐餐車，掌握全時段用餐人潮。明年三館年營收目標成長2成要達20億元。

遠東SOGO台北店去年營收280億元，SOGO營運本部資深副總吳素吟表示，目標要成長3至5％，最高達294億元。秋季改裝引進近30個新櫃點刺激視覺和味覺，增加消費者新鮮感，近期包括SHISEIDO PARLOUR 10天創200萬元業績、邁泉豬排1個月超過400萬元、「灶紅了」知高飯餐廳每日超過10萬元，各個是美食戰將；今（13日）起再迎來香港40年名店「佳佳甜品」，2016年至2018年連續3年獲香港米其林推薦，讓陣容更堅強。

周慶開始登場。微風廣場周慶從13日至10月15日，今11時開門活動有COVERMARK「極致頂極抗皺面膜」100名免費送；首4日至國賓售票口排隊，每日限量送50張電影票；期間當日單筆滿6000元，可抽市價458萬元的MASERATI名車。

微風廣場加碼當日單筆滿5000元抽麗星郵輪寶瓶星號宮古島雙人遊、美圖M8s美少女戰士限量版手機；美食區首4日推出買1送1、餐飲5折優惠、精選百元套餐。微風超市有LE CREUSET典藏媽咪鍋套組優惠5折，限量17組；首4日北海道和牛紐約客燒肉片組約57折，每日限量20組，都是人氣必搶排隊商品。

(中國時報)