2018年09月13日 04:10 中國時報 張貴興

（聯經出版提供）

豬芭村華人天主教鄒神父五十多歲，一雙薄耳像蝙蝠翼膜，瀰漫著神采飛揚的紅絲綠暈，代步工具是一輛英國三槍牌自行車。自行車在神父保養下，三十多年了，車鈴聲依舊洪亮，鍍鎳的燈罩像一朵猴頭菇，輻絲和輪輞閃閃發亮像神的靈運漫行水面。愛蜜莉，鄒神父在內陸傳教時收養的孤兒，十六歲和鄒神父遷居豬芭村，十八歲獨居加拿大山腳下，飼養雞鴨，透過鄒神父牽線，定期販售荷蘭石油公司肉雞雞蛋，熟識豬芭村白人官員和石油公司雇員。

那天，愛蜜莉將雞蛋和肉雞送到荷蘭員工餐廳後，下午四點多，推著自行車，走過豬芭村最熱鬧的木板商號，一個中年大胖子艱辛地鑽進一輛三輪車，涼篷下露出兩隻蒼白多毛的肥腿。年輕的三輪車伕跨上座墊，吃力地用兩隻瘦腿蹬著腳踏，胖子的重量讓三輪車跑得緩慢顛簸，好似一隻大寄居蟹。車伕戴草帽，叼一根煙，汗衫短褲浸洇著汗水，臉上的鬍鬚像苔蘚。愛蜜莉在扁鼻周雜貨店買了油米麵粉罐頭，經過牛油記咖啡店，店內高朋滿座，牛油媽在店外搭了一棚露天咖啡攤，擺了十多張圓桌，坐了八成客人。牛油媽胸前掖了三件小手絹，有空就掏出來捻汗呼搧。愛蜜莉找了一張空桌子，將籐簍放在地上，喝了半杯不加煉乳的黑咖啡，叫了一盤乾炒粿條。

近六點了，日光依舊毒辣。客人清一色是男人，分三大類：荷蘭勘油井技工、林萬青板廠伐木工、朱大帝等獵豬隊友，夾雜幾位三輪車伕。勘油井技工有華人和來自爪哇的印尼單身漢，工作服和皮膚沾滿油垢，好像傳說中的油鬼子，被他們睡過的南洋姐，好像被油炸過。伐木工體味複雜，伐木時脖子盤一條毛巾，散發著汗酸、髮油、木屑、尿屎和魚蝦腥味。伐木工收工後，冒著被鱷魚獵食的危險，在豬芭河泡澡，豬芭河散布魚蝦腥味和尿屎味，鬼子占領豬芭村後，被砍頭的豬芭人，無頭屍體沉屍豬芭河，他們不敢到豬芭河泡澡了，但他們依舊愛吃豬芭河被豬芭人糞便餵大的螃蟹和河鱉，口氣有一股屎臭和腥味。伐木工愛漂亮，髮油抹得像一坨牛屎，打赤膊芟草、闢路、砍樹、運木，白天對著划舢舨和長舟經過豬芭河的婦女斬草除根，晚上躺在南洋姐身上春風吹又生。三輪車車伕脖子上也盤毛巾，但多了一頂插著槴子花或七里香的藤帽，毛巾灑了明星花露水，身上噴了進口香水，最怕睡剛被油炸過的南洋姐。這幾種人湊在一起，就像農場裡的雞鴨鵝，除了下的蛋需要分辨，外表一目瞭然。

愛蜜莉吃完乾炒粿條，桌旁突然多了三個年輕爪哇技工，嘴叼香煙，叫了四瓶黑狗牌和老虎牌啤酒，斟滿四個大耳玻璃杯，將其中一杯琥珀色冒著氣泡的玻璃杯放在愛蜜莉桌前，指著玻璃杯吐出一串印尼土話。愛蜜莉聽不懂印尼土話，啜完剩下的半杯咖啡，揹起藤簍準備離去。爪哇技工突然伸手勾住愛蜜莉手腕上的藤環。

「放開蜜絲胡的手！」坐在愛蜜莉後方，一位認識愛蜜莉的華人伐木工說。「你想幹什麼？」

技工嘴裡咕嘰咕嘰吐出一串印尼土話。

「蜜絲胡，他要妳喝完啤酒再走。」華人伐木工說。

爪哇技工指甲縫貯了鐵一樣堅硬的污泥，手掌塗了蠟一般的油垢，掌心瀰漫沼氣，五指依舊勾住愛蜜莉手腕上的藤環，勾得愛蜜莉腕骨一陣刺痛。

「大哥，請你叫他放手。」愛蜜莉對華人伐木工說。伐木工嘰哩咕嘰兩句，爪哇技工不鬆手，也嘰哩咕嘰兩句，另一隻手伸向愛蜜莉手掌。

愛蜜莉盯了技工一眼，抽出小帕朗刀，用刀背敲了兩下技工勾住藤環的五指，技工縮回兩手，哼了一聲，用拳頭搥桌面，發出一聲巨響。一群爪哇技工圍在他們身後，一群華人技工、伐木工和三輪車伕圍在愛蜜莉身後，語言複雜，有客家話、廣東話、閩南話、海南話、潮州話、華語、英語、馬來語、印尼語、淡米爾語。愛蜜莉用小帕朗刀輕輕一撥，將那杯冒著氣泡的啤酒推倒，琥珀色的啤酒溢滿桌面。

朱大帝剖開人群，站在愛蜜莉身前。一個魁梧的三角臉爪哇技工站在朱大帝對面，和朱大帝怒目而視。

「蜜絲胡，把刀收起來吧。」大帝對愛蜜莉說。

愛蜜莉下顎高聳，冷漠的環視圍成半個人肉圈子的爪哇技工，手裡依舊攥著小帕朗刀。

「這位蜜絲胡，從小是孤兒，一個人開了一家養雞場，性情剛烈，我們豬芭村鬧瘟疫時，她和豬芭人一樣，捐了錢蓋福德正神大伯公廟，誰欺負她，我們豬芭人不會袖手旁觀，」朱大帝剛從莽林歸來，戴一頂草綠色鴨舌軍帽，穿一件綴著蛤蟆肚大小口袋的毛色獵裝，嘴上的洋煙已經燒到濾嘴，露出一個木頭笑。「你們這些爪哇苦力，不止一次對我太太毛手毛腳，我忍你們很久了，看你們離鄉背井到我們這裡謀生不容易，別在我的咖啡攤鬧事，走吧，走吧！」

朱大帝說客家話，華人技工口譯成印尼話。被愛蜜莉用刀背硌了兩下的技工沒有完全清醒，指著桌上一杯啤酒，咕嘰咕嘰了兩句。

「他要蜜絲胡喝完這杯啤酒。」華人伐木工說。

「冚家鏟 ──」朱大帝話剛出口，愛蜜莉抽出小帕朗刀，用力一揮，斷了兩瓶老虎牌啤酒瓶，碎了一杯大耳玻璃杯。

斷裂的啤酒瓶長滿透明的玻璃釘鈀，完好的大耳玻璃杯倒臥在破碎的大耳玻璃杯屍塊上。小金、鍾老怪、鱉王秦、扁鼻周和沈瘦子等獵豬隊友聞風趕來，圍在朱大帝身邊，把愛蜜莉擠到伐木工圈子中。小金帶了一把大帕朗刀，被沈瘦子奪走，交給牛油媽，牛油媽扔到櫃檯下。沈瘦子是豬芭村開埠元老，敉平不少禍亂，知道拳頭傷人，大事化小；利器殺人，小事釀大。

被愛蜜莉用刀背敲痛了五指的爪哇技工突然捏住一截玻璃釘鈀，在愛蜜莉手腕劃出一道六英寸的傷口。朱大帝一腳踹在技工肚子上，技工哀呼一聲，四仰八叉跌倒。三角臉爪哇技工踢翻一張椅子，舉起另一張椅子，砸向朱大帝。朱大帝頭一歪，椅子砸在圓桌上，斷了兩條腿。椅子腳削掉了朱大帝的草綠色軍帽，露出被母豬啃去頭皮的醜陋疙瘩。朱大帝的頭皮布滿青脆的褶皺，泚出十多簇像毛毯的髮芽，兩眼怯光，好似枯木逢春，散發出忸怩的青春色彩。大帝一手揝住一張椅子，砸向三角臉爪哇技工，一手撈了圓桌上的軍帽往頭上罩去。五十多個爪哇苦力和一百多個華人技工、伐木工、三輪車伕在牛油記的露天咖啡攤鬥毆時，愛蜜莉將小帕朗刀入

鞘，接過牛油媽遞給她的白毛巾包紮傷口，揹著藤簍，將咖啡錢放在櫃檯上，捏了一下牛油媽大兒子的肥臉，跨上自行車離去。

警署出動警員解圍時，五十多位爪哇技工已被朱大帝等人追打得四處逃竄，大部分逃回員工宿舍。走了一小撮華人，來了更多不相干的華人，簇擁著朱大帝等人在宿舍外叫囂。朱大帝和三角臉扭打時，軍帽再度被扯下，他發出像嬰兒的激啼，打斷三角臉兩顆門牙。荷蘭石油公司高級主管向豬芭警政署長抗議，逮捕了朱大帝等十多人和十多個爪哇技工，引爆雙方第二波衝突，爪哇人和華人集聚警署前，二十個穿著迷彩服的邊防部隊隊員，頭戴傾斜右方的貝雷軍帽，手拿卡賓槍，一字排開站在警署大門前。

紅日西沉，南中國海肥碩的波浪像吸飽了血的螞蟥，英國官員的遊艇也卸帆返港，一群海鷗軋軋叫著，繞著旗杆上的米字國旗飛翔。遙遠的穹窿紅了，像一個哭泣的小姑娘臉龐。豬芭華人僑長、豬芭首富長青板廠老闆林萬青，夥同荷蘭石油公司華工工會總工頭，備了一個大紅包，親自壓禮，駕著一輛載滿煙酒土產的吉普車，像一頭被馴服的野犀牛，停在荷蘭石油公司總經理官邸前。石油公司派遣主管安撫爪哇技工，總經理面會警政署長，建議釋放朱大帝等人。警政署長是個馬來人，矮胖禿頭，手拿擴音器站在邊防部隊身後訓話，殖民警察帽簷上的英國國徽像一口黏稠的熱痰，從擴音器飄送出來的聲音也夾雜一股熱痰。天氣太熱了，他極力緩和形勢的笑聲像涕泣。人群飛出一塊石頭，砸中署長額頭，署長怪叫一聲，撫住額頭，血絲從手指縫溢出。人群開始暴動，衝向邊防部隊或揮拳互毆。邊防部隊起初對空鳴槍，隨後槍口對準人群。槍聲和哀嚎短暫，但濃濃的煙硝味被海風吹襲，撲向豬芭村，瀰漫茅草叢，久久不散。邊防部隊擊斃了五個華人和六個爪哇技工，打傷了二十多人。

（本文摘自《野豬渡河》一書，聯經出版）

(中國時報)