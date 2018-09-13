金車噶瑪蘭威士忌 全球盛讚

2018年09月13日 01:54 中國時報 報導王儒哲

噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒自2015年WWA世界威士忌競賽榮獲「世界最佳單一麥芽威士忌」殊榮後造成全球搶購熱潮。（金車噶瑪蘭提供）

一年一度的中秋即將來臨，中秋節不僅是與親朋好友歡聚的時刻，更是能夠藉此聊表心意的節日，金車噶瑪蘭靈活運用不同種類的橡木桶，將宜蘭純淨甘美的水源完美融合亞熱帶氣候的獨特果香，幻化為令世界著迷的醇厚威士忌-不僅開創台灣威士忌產業，更於國際舞台大放異彩，今年中秋就用世界冠軍的高品質噶瑪蘭威士忌送禮送到心坎裡。

「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」於2015年WWA世界威士忌競賽中，榮獲「世界最佳單一麥芽威士忌（World’s Best Single Malt）」，旋即引發國外媒體大幅報導，美國時代雜誌《TIME》於報導標題寫道：「You Won’t Believe Where the World’s Best Whiskey Comes From （你絕對不會相信世界最棒的威士忌來自哪個國家）」，副標更寫下：「Sorry, Scotland. Nice try, Japan.（蘇格蘭，抱歉了，日本，你盡力了）」替噶瑪蘭獲獎下了一諧趣地註腳。種種報導與採訪讓噶瑪蘭威士忌受到更多關注，更在2016年熱播的美國知名影集《金錢戰爭Billions》中受到劇組青睞，不但主動置入，更盛讚「台灣人現在比蘇格蘭人還會釀酒」！

自此噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒的藍色瓶標成為世界威士忌迷的朝聖酒款！儘管噶瑪蘭年年大幅擴充產能，但因威士忌需要時間熟成，加上對品質的嚴格要求，仍時常熱銷缺貨。噶瑪蘭特別於中秋前夕釋出一批剛熟成完畢裝瓶的噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒，今年中秋，全台金車噶瑪蘭展售中心都能夠買到現貨！不論是送禮，亦或與親朋好友一同品酩，都是今年佳節的首選。

另外，噶瑪蘭於今年中甫推出的全新普飲酒款-噶瑪蘭珍選單一麥芽威士忌，悉心以用桶藝術結合精湛調和工藝，酒體圓潤飽滿，散發多層次熱帶水果與雅致木質香氣，也是今年中秋送禮自用的熱門選擇酒款之一。

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噶瑪蘭威士忌購買通路：全台金車噶瑪蘭展售中心、橡木桶、酒專通路等均有上架販售，可至官網查詢門市與通路資訊，或電洽噶瑪蘭服務電話0800-588-911。

推薦酒款

噶瑪蘭珍選

單一麥芽威士忌

噶瑪蘭珍選是一款典型的噶瑪蘭威士忌，擁有豐潤滑順的酒體，入口後奶油、太妃糖與香草、麥芽的香氣在舌間交織釋放，尾韻悠長綿密，是百搭的威士忌酒款，不論搭餐、純飲，或是製成調酒，都非常合適，能同時滿足威士忌入門者與老饕的味蕾。

建議售價：700ml/1,000元

酒精濃度：40%

色澤：金黃琥珀色

風味：細膩優雅，充滿噶瑪蘭特有的熱帶水果、芬芳花香，同時富有溫暖的香草與木質香氣。

口感：滑順、完美平衡、易入口。豐富、多層次的奶油、太妃糖和香草口感於舌尖交織釋放，尾韻繚繞迷人且風味平衡，完美展現噶瑪蘭的用桶工藝。

噶瑪蘭經典獨奏Vinho

葡萄酒桶威士忌原酒

採用頂級葡萄酒桶，透過噶瑪蘭酒廠獨特的燒烤桶技術，以人工精準調控烘烤溫度和時間，使桶內香韻變得細膩繽紛，熟成後的口感圓潤醇厚、香味濃郁豐富，實屬精湛工藝與藝術完美結合之威士忌傑作。

建議售價：700ml/3,500元

酒精濃度：50～59.9%

色澤：深秋金黃色

風味：綻放香瓜果香與焦糖香甜，結合葡萄酒特質之豐富融合體，呈現細緻既平衡之嗅感。

口感：口感甘甜，杏仁、黑巧克力在舌尖繚繞，整體風味醇厚濃郁，尾韻潔淨，令人回味無窮。

飲酒過量有礙健康

(中國時報)