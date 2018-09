金車噶瑪蘭威士忌 全球盛讚

2018年09月13日 01:54 中國時報 報導王儒哲

噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒自2015年WWA世界威士忌競賽榮獲「世界最佳單一麥芽威士忌」殊榮後造成全球搶購熱潮。(金車噶瑪蘭提供)

一年一度的中秋即將來臨,中秋節不僅是與親朋好友歡聚的時刻,更是能夠藉此聊表心意的節日,金車噶瑪蘭靈活運用不同種類的橡木桶,將宜蘭純淨甘美的水源完美融合亞熱帶氣候的獨特果香,幻化為令世界著迷的醇厚威士忌-不僅開創台灣威士忌產業,更於國際舞台大放異彩,今年中秋就用世界冠軍的高品質噶瑪蘭威士忌送禮送到心坎裡。

「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」於2015年WWA世界威士忌競賽中,榮獲「世界最佳單一麥芽威士忌(World’s Best Single Malt)」,旋即引發國外媒體大幅報導,美國時代雜誌《TIME》於報導標題寫道:「You Won’t Believe Where the World’s Best Whiskey Comes From (你絕對不會相信世界最棒的威士忌來自哪個國家)」,副標更寫下:「Sorry, Scotland. Nice try, Japan.(蘇格蘭,抱歉了,日本,你盡力了)」替噶瑪蘭獲獎下了一諧趣地註腳。種種報導與採訪讓噶瑪蘭威士忌受到更多關注,更在2016年熱播的美國知名影集《金錢戰爭Billions》中受到劇組青睞,不但主動置入,更盛讚「台灣人現在比蘇格蘭人還會釀酒」!

自此噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒的藍色瓶標成為世界威士忌迷的朝聖酒款!儘管噶瑪蘭年年大幅擴充產能,但因威士忌需要時間熟成,加上對品質的嚴格要求,仍時常熱銷缺貨。噶瑪蘭特別於中秋前夕釋出一批剛熟成完畢裝瓶的噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒,今年中秋,全台金車噶瑪蘭展售中心都能夠買到現貨!不論是送禮,亦或與親朋好友一同品酩,都是今年佳節的首選。

另外,噶瑪蘭於今年中甫推出的全新普飲酒款-噶瑪蘭珍選單一麥芽威士忌,悉心以用桶藝術結合精湛調和工藝,酒體圓潤飽滿,散發多層次熱帶水果與雅致木質香氣,也是今年中秋送禮自用的熱門選擇酒款之一。

■Index

噶瑪蘭威士忌購買通路:全台金車噶瑪蘭展售中心、橡木桶、酒專通路等均有上架販售,可至官網查詢門市與通路資訊,或電洽噶瑪蘭服務電話0800-588-911。

推薦酒款

噶瑪蘭珍選

單一麥芽威士忌

噶瑪蘭珍選是一款典型的噶瑪蘭威士忌,擁有豐潤滑順的酒體,入口後奶油、太妃糖與香草、麥芽的香氣在舌間交織釋放,尾韻悠長綿密,是百搭的威士忌酒款,不論搭餐、純飲,或是製成調酒,都非常合適,能同時滿足威士忌入門者與老饕的味蕾。

建議售價:700ml/1,000元

酒精濃度:40%

色澤:金黃琥珀色

風味:細膩優雅,充滿噶瑪蘭特有的熱帶水果、芬芳花香,同時富有溫暖的香草與木質香氣。

口感:滑順、完美平衡、易入口。豐富、多層次的奶油、太妃糖和香草口感於舌尖交織釋放,尾韻繚繞迷人且風味平衡,完美展現噶瑪蘭的用桶工藝。

噶瑪蘭經典獨奏Vinho

葡萄酒桶威士忌原酒

採用頂級葡萄酒桶,透過噶瑪蘭酒廠獨特的燒烤桶技術,以人工精準調控烘烤溫度和時間,使桶內香韻變得細膩繽紛,熟成後的口感圓潤醇厚、香味濃郁豐富,實屬精湛工藝與藝術完美結合之威士忌傑作。

建議售價:700ml/3,500元

酒精濃度:50~59.9%

色澤:深秋金黃色

風味:綻放香瓜果香與焦糖香甜,結合葡萄酒特質之豐富融合體,呈現細緻既平衡之嗅感。

口感:口感甘甜,杏仁、黑巧克力在舌尖繚繞,整體風味醇厚濃郁,尾韻潔淨,令人回味無窮。

飲酒過量有礙健康

(中國時報)