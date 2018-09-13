燦坤主打室內烤肉 不怕雨神同行

2018年09月13日 01:54 中國時報 石欣蒨 報導

燦坤的歌林雙面鐵板燒 KHL-A1201T，原價1490元，會員價999元。（燦坤提供）

燦坤的象印室內烤肉爐EB-CF15，原價2590元，會員價2190元。（燦坤提供）

燦坤的大家源火烤兩用爐TCY-3707，原價2280元，會員價1680元。（燦坤提供）

燦坤今年推薦多款居家烤肉爐優惠，就算中秋遇上下雨天，也能在家安心烤肉。（燦坤提供）

每年中秋必備節目，當然少不了親朋好友聚在一起烤肉同歡，但最近颱風暴雨常來攪局，燦坤今年推薦一系列室內居家烤肉爐優惠，讓消費者在家也能享受烤肉樂趣，不怕風雨影響，而燦坤也發現中秋節前後的時間，烤肉爐及鐵板燒居家烤肉家電的銷售量也呈倍數成長，反映該類商品的方便性及實用度，吸引不少消費者嘗試新的烤肉方法。

大面積烤盤 好清洗

近年流行韓式烤肉，燦坤此次推薦中的「象印室內烤肉爐」剛好符合需求，有3種火力調節之餘，還有平面大面積的烤盤，加上滴油烤盤，剛好烤上一整塊的豬五花也不嫌小，加上烤盤可洗，烤肉後就不怕清理太麻煩；另外「歌林雙面鐵板燒」有烤架及鐵板的雙面烤盤設計，煎炒也可使用，烤盤也有油切槽，蔬菜、肉類都能烤得漂漂亮亮，會員價更千元有找，可是高CP值之選。

直立式收納 好攜帶

如果只有一群女生烤肉的話，最怕就是熱油會噴濺，這時候就可考慮「EUPA鐵板燒」，烤爐上附有鋼化玻璃蓋，可防止熱油四處亂噴之餘，在室內烤肉也不怕油濺到家具上，而且可直立式收納不占空間，方便攜帶，到朋友家烤肉的好選擇。

最後就是台灣人喜愛的火烤兩吃專用的「大家源火烤兩用爐」，配有3公升304不鏽鋼可分體式湯鍋，可一邊烤肉之餘，還能煮上火鍋邊吃，備有可調節溫度開關之餘，還有安全的雙重控溫保護裝置，烤盤與底座也可分離以便清洗，這個中秋不妨嘗試新的烤肉方式。

(中國時報)