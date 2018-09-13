月餅比創意 有爆漿有皂香

2018年09月13日 01:54 中國時報 吳奕萱 報導

熱銷超過20年的美心月餅，是不少熟齡族最愛，除了蓮蓉系列，近年也推出流心奶皇的爆漿滋味，8入1420元。（美心提供）

不喜歡吃月餅，阿原肥皂首推「洗的月餅」手工皂，650元。（阿原提供）

新東陽主推企業團購，千江月禮盒除了月餅，也有豬肉零嘴配品，富於變化，1480元。（新東陽提供）

米其林也來搶攻月餅市場，首推台灣限定奶皇月餅與頂級XO醬，888元。（添好運提供）

中秋節將至，許多民眾到前2周才開始準備送禮採買。近年健康意識抬頭，月餅頂多少份量嘗鮮，過去澎湃大禮盒已稍嫌落伍，業者表示，除了廣式口味仍博得台灣人喜愛，中西融合的創意、小份量式產品更受年輕人歡迎，更有推出「洗的月餅」手工皂，不愛吃甜食也能沾沾節慶味。

銷售達20年的美心月餅，其白蓮蓉口味最為知名暢銷，3年前推出爆漿款「流心奶皇」，銷量直逼傳統白蓮蓉。香港美心表示，雖台灣月餅品牌眾多，但還未有同業推出相同口味，不怕競爭，今年更在台設立快閃店吸客，業績預估可再成長2成。

新東陽亦主攻廣式月餅，多年以自家老闆娘宋紀妍擔任代言，去年業績達5700萬，預估今年再提高5％。品牌以大量設在轉運站、國道門市提升曝光銷售，也觀察民眾已不青睞單純月餅組合，故將禮盒融合新東陽黑豬肉等鹹食零嘴，延伸搶攻企業團購潮。

比利時GODIVA創意推巧克力月餅，將傳統餅皮融入抹茶白巧克力、烤芝麻牛奶巧克力，4顆裝就要1200元，價格不菲；阿原肥皂「洗的月餅」，以多出20％的製程時間，手工壓製成餅狀青草藥肥皂，不怕月餅放久過期，也讓收禮的人多了不少驚喜。

謝霆鋒自創品牌「鋒味」，以乾麵打入台灣市場，現在也揉和港式名產曲奇餅，打造「中秋月曲奇」，重量比傳統月餅更輕盈、鬆脆，也富含香醇濃厚的曲奇牛油味道。

(中國時報)