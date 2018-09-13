三洋新媽媽樂 洗衣沒煩惱

台灣三洋推出全新新一代「媽媽樂DD直流變頻洗衣機13公斤系列」，省空間的體積、強大洗衣功能，加上新色設計，讓洗衣更愉快。（台灣三洋提供）

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中國時報
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台灣三洋新一代「媽媽樂DD直流變頻洗衣機13公斤系列」突破傳統，推出溫柔浪漫的夢幻紫色。（台灣三洋提供）
台灣三洋新一代「媽媽樂DD直流變頻洗衣機13公斤系列」，推出高人氣的玫瑰金新色。（台灣三洋提供）

快到中秋佳節，大家一起聚會烤肉、喝酒，一個不小心把衣服弄髒，換洗時自然很頭痛，台灣三洋今年推出全新的新一代「媽媽樂DD直流變頻洗衣機13公斤系列」，不僅機身迎合台灣小空間的住宅而縮小，更有3D環流槽洗淨、超音波洗衣科技等洗衣技術，讓這個中秋洗衣去汙不煩惱。

全新的「媽媽樂洗衣機」擁有業界獨特的超音波洗衣科技，每秒震動2萬次以上的超音波，訴求深入纖維、徹底去除頑垢，有效洗淨髒汙而不會過度拉扯導致傷到衣物，讓其保持最佳狀態，另外還有全方位的3D環流槽洗淨，能將殘留在外槽的泡沫及洗劑統統帶走，有效抑制黑霉滋生，保持內槽乾淨，是真正潔淨又衛生、可讓「媽媽樂」的洗衣機。

除了必要的強大洗衣功能以外，新一代「媽媽樂洗衣機」的外型也走討好媽媽的風格，推出溫柔浪漫的夢幻紫，與高人氣的玫瑰金全新雙色，體積也縮小到機身僅55公分寬，加上上蓋採用全景強化玻璃，搭配LED觸控式玻璃面板設計，耐磨且抗刮，將美觀與科技兩者合而為一，洗衣服也能夠賞心悅目。

另外台灣三洋「媽媽樂洗衣機」更全面採用最新科技的避震系統，能有效減少機身震動及噪音，新一代的DD直驅式變頻馬達，可依據不同的洗程，智慧調整最佳的轉速及時間，降低運轉震動的噪音，同時榮獲「節能標章」、「金級省水標章」雙重肯定，在團圓時刻，想體貼家人提升生活品質，不妨考慮採購「媽媽樂」洗衣機。

(中國時報)

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