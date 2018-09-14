強調沒有立即除籍問題！申領陸居住證 陸委會擬嚴密控管

2018年09月14日 04:10 中國時報 呂佳蓉／台北報導

大陸對台核發居住證，引起台灣社會高度議論，陸委會日前才表示，正在研擬修法，擬要求領用居住證的民眾有向主管機關申報的義務，否則將面臨罰鍰。陸委會昨先批評大陸國台辦對居住證相關說法是避重就輕、刻意混淆，政府表達強烈不滿；至於應對措施，在可能的罰鍰外，陸委會加碼表示，將研議「更加嚴密的安全管理機制」。對已申領居住證的台胞，則強調沒有立即除籍的問題。

陸委會副主委兼發言人邱垂正在8月30日的記者會曾表示，申辦居住證的民眾無須在大陸設籍，領用大陸居住證者，尚無違反《兩岸人民關係條例》第9條之一的規定，不會有註銷台灣戶籍的問題。

尚未違反《兩岸條例》

對於該說法是否仍然有效，邱垂正昨在記者會僅表示，政府理解國人在陸求學就業有生活便利需求，但政府也提過，申領居住證有許多風險，而有關具體措施近期會擇期對外說明。

關於申領居住證將會以何種措施加強管制，邱垂正表示，在維持原有必須申報登記制的基礎之上，強化提升嚴密的國家安全管理機制和配套措施，此外沒有立即除籍的問題。

邱垂正表示，雖然日前有提出申報登記制，但最近掌握相關資訊與各方意見，我方認為還是有必要積極研議更加嚴密的安全管理機制，這些機制包含法制面與制度面，強化安全防線。

擬修法管制申報登記

陸委會表示，取得居住證實質上與大陸公民身分已極度趨近，賦予政治權利和義務，只憑陸方一念之間，因此居住證的發放實質上是有意衝撞我《兩岸條例》有關「取得大陸地區戶籍」之文義解釋，企圖挑戰我方對於兩岸人員身分區別的法律底線，我方無法任其刻意混淆，破壞我法律秩序。

對於陸委會將研議加強管制，尤其如何有效達到申報控管，各方人士並不看好。有知情人士表示，我方難以研議一套做法，去說服已申領居住證台胞返台登記，可說是無法可施。

知情人士說，兩岸關係惡化，陸方讓台灣民眾做選擇，居住證是精明手法。對於立法院即將開議，有立委擬將提案修法，該知情人士指出，法律層面還是很難執行，陸方大概也很清楚，知道民進黨政府難以有效應對。

(中國時報)