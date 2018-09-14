揭發民進黨評選風力發電 比國際標高9千億元！傅崐萁稱觸犯天條 才遭政治追殺

前花蓮縣長傅崐萁與太太徐榛蔚感恩支持者力挺。（范振和攝）

友善列印
中國時報
范振和、／綜合報導

「傅崐萁加油！」、「蔡英文下台！」因合機案遭判刑的前花蓮縣長傅崐萁13日上午在花蓮縣政府大禮堂舉行記者會，支持群聲嘶力竭搖旗吶喊，傅痛批遭政治追殺，傅崐萁的妻子、國民黨縣長參選人徐榛蔚則呼籲鄉親守護花蓮的正道。

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綠要搶花蓮縣府 直接占

合機案傅崐萁遭判刑8月定讞，昨天記者會中，傅以促轉會假轉型正義之名，行清算新北市侯友宜之實為例，批判副主委張天欽公然表示自己是東廠，對台灣人民整體清算、鬥爭，這兩個月來，他實在看不下去，還痛陳民進黨評選的風力發電，竟比國際標高了9千億元，是國史上最大的貪汙案，如此才觸犯天條。

傅崐萁並批不公不義的台中高院判決，竄改筆錄，遭到監院糾正，合機案完全沒證據，只靠汙點證人指點，甚至監院因而正式通過糾正台中高等法院。但關鍵時刻，突然被定讞，民進黨早已放出各種謠言，要搶花蓮縣政府，由中央直接占領，不知道會如何魚肉鄉民。

8個月後又是好漢 不屈服

傅崐萁說，他與徐榛蔚一步一腳印為民服務，但他已無法做完最後剩下的3個多月任期，鄭重向鄉親道歉，「不過，8個月後，又是一條好漢！」尤其，在山竹颱風可能侵襲之際，他不斷祈求神明護佑，希望颱風不要進來。對政治迫害，他絕不屈服，也請鄉親協助善心正念，願意為花蓮奉獻付出的徐榛蔚，他把花蓮媳婦交給大家，只要大團結，一定能推翻不公不義的暴政，2020贏回台灣，找回幸福！

「守護花蓮，守護花蓮的正道！」花蓮縣長參選人徐榛蔚含淚籲請鄉親為花蓮的進步，永不放棄。她表示，花蓮人要守住做人做事的正信正念，捍衛花蓮價值，在民進黨以報復心態執政下，她一直為台灣前途憂慮，請大家一起救台灣。

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏率領年底多位黨籍參選人到場搖旗吶喊，也有大批傅崐萁支持者到場聲援，不少人暗自拭淚，場面激情感人。

面對前花蓮縣長傅崐萁抨擊蔡政府「政治迫害」，民進黨祕書長洪耀福說，如果民進黨真的要介入司法、操作選舉，理論上只要任期過半後就抓去關，才有利地方的組織、布局；傅崐萁只是付出該付出的代價而已，「我們很難用個人司法案件去評估選舉。」

(中國時報)

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