選前審判高效率 遇扁沒轍

2018年09月14日 04:10 中國時報 王正寧

前雲林縣長張榮味與前花蓮縣長傅崐萁都巧合在九合一選舉前，因纏訟15年的司法案被判刑定讞須入監服刑，影響兩人代表國民黨角逐雲林和花蓮縣長參選的胞妹與妻子的選情，遭質疑民進黨政治追殺，雖然民進黨祕書長洪耀福出面闢謠說，真要介入司法、操作選舉，早在任期過半後就抓去關，才有利布局，實難杜悠悠之口！

傅崐萁2003年因涉合機炒股案，纏訟多年後，在選前73天遭判刑8個月定讞，內政部立即送交「解職公文」並主動向法院調閱判決書，花蓮地檢署也火速發出傳票通知發監日期，效率超高且「無縫接軌」。

張榮味在任內辦理林內鄉焚化廠工程，被控與廠商期約收賄3千萬元，經四度更審，2個月前在最高法院駁回上訴後就此定讞，被判8年有期徒刑的張榮味必須入監服刑，除了啟動防逃機制，張提出延後兩周執行的申請也遭到駁回。

巧合的是，這2個案件都是15年以上的陳年舊案，司法審判的效率在選前突然變得不一樣；包括派代的行政作業也是快馬加鞭、主動積極。

由於在選前的敏感時刻，而對象都是在當地「喊水會結凍」的「大腕級」政治人物，也剛好都有妹妹或另一半參選縣長，自然引發諸多聯想及在野陣營抨擊。

相較於選前泛藍人士的待遇，前總統陳水扁則是一再測試底線，透過「新勇哥物語」放話、參加募款餐會已經不新鮮了，新招是接受媒體專訪，而且還是國外媒體，甚至親扁的一邊一國已經嗆聲要拿下百萬票給蔡英文總統好看，顯然越接近選舉，阿扁的動作會越多、越政治也越挑戰紅線，但因為選舉的考量，這條線看來只會一直後退。

陳水扁有恃無恐，正因為他的實質政治影響力，讓民進黨左支右絀，自然不會輕易執法，因此，司法標準難免被質疑是隨著選舉而浮動。如果司法標準依循政治浮動，所謂的司法改革只是政客的口號，距離真正的民主法治還有遙遠的路要走。

(中國時報)