山竹催派代令 最快今出爐！同進退 花蓮縣府一級主管走一半

2018年09月14日 04:10 中國時報 張理國 ∕綜合報導 范振和、∕綜合報導

內政部13日上午將解職令送達縣府，除傅崐萁被解除縣長職務外，11位政務與機要任用人員也將同進退，另有4位局處長均稱生涯規畫申請退休，縣府20位一級主管霎時走了一半，縣長職務則由祕書長顏新章暫代行；行政院發言人Kolas Yotaka表示，颱風即將來臨，派代人選會盡快決定。

不只蔡運煌，縣府政務局處長中包括客家事處長賴錦章、行政暨研考處長林金虎、財政處長劉台文、民政處長蕭明甲、環保局長饒忠、衛生局長李宏滿，以及以機要職任用的副祕書長謝公秉、縣長辦公室主任蔡瑞璋、縣府南區辦公室主任蔡秋龍、祕書田俊雄、陳又珍等共11人，也都必須與縣長同進退。

申請退休的有文化局長陳淑美、農業處長羅文龍、社會處長陳玟琪、地政處長陳聰慧等4人，人事處長王偉曦昨證實，並強調人事處至少要作業3天以上，再報請銓敘部處理。

邊打包的副縣長蔡運煌笑著說，有上台就有下台，辦公室物品不多，已打包完成，退下後將天天散步養生。林金虎說，該回桃園老家看看了。蕭明甲說，隨時可走人。蔡瑞璋表示，該走人就走人，平常心看待，可能的去處就是，協助縣長夫人徐榛蔚打年底選戰。昨天中午，縣府團隊拍大合照時，不少人離情依依，有人紅了眼眶，心緒五味雜陳。

目前傳出花蓮縣長派代人選可能是國策顧問盧博基，或行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛，據了解，徵詢的人選並不只這兩人，尚未定案。

內政部民政司長林清淇表示，內政部昨已發公文給行政院，請行政院派員代理花蓮縣長，政院昨證實，將盡速核定。

據了解，內政部為爭取時效，昨主動向法院調判決書，並非被動等待。

(中國時報)