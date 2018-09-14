蕭吉男、張世岳配合張天欽獻策 卻仍安坐其位！東廠打手們不除 正義成笑話

2018年09月14日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 王正寧 、周毓祥、 朱真楷 、 張理國 ／台北報導 、周毓祥、／台北報導

促轉會副主委張天欽密謀當選戰打手，重創促轉會威信，但除張天欽請辭外，其餘配合獻策的幕僚，依舊留在位置上。世新大學副校長游梓翔說，蔡政府若只想把事情淡化成「東廠僅一位」，不思檢討怪獸單位，就別再吹牛「改革挺台灣」。

賴揆准張辭 促轉會今說明

促轉會被爆內部會議，打擊國民黨新北市長參選人侯友宜。張天欽閃辭止血，政院昨晚證實，賴揆已批准張天欽辭呈；但在會上說出「引垢出洞」的研究員蕭吉男及表明「現在有選舉考量，用字一定要辛辣」的副研究員張世岳，如今卻老神在在安坐促轉會，坐領高薪。

面對質疑，蕭吉男昨未接電話，但已調離原負責國會聯絡工作；張世岳、許君如都未獲回應；會中少發言，且試圖將話題轉向的曾建元則向本報表示，他不會請辭。

促轉會昨上午內部會議照常舉行，對國民黨要求促轉會人員全體請辭，促轉會昨未打算回應。據悉，針對外界質疑，促轉會預計今將對外正式說明後續處理。

國立中山大學政研所教授廖達琪表示，這件事對促轉會是教訓，但她不認同需要牽連底下人。未來重點在副主委聘任能否獲社會認可，及未來主委黃煌雄是否握實權，這都考驗府院意志是否真要推動轉型正義。

藍將要求立院組調查小組

東華大學教授施正鋒認為，對促轉會走向，內部是可討論的，但是，蔡總統某種程度是要負責，找黃煌雄當主委就是想傳達藍綠和解的意思，問題是支持者好像不是如此，所以張天欽是代表誰的意見？

世新大學副校長游梓翔則說，如果只用「被請辭」和一句「爛人」，就想把事情淡化成「東廠僅一位」或「東廠僅一個」，而不是全面徹底地檢討這些怪獸單位的文化和人事，就別談什麼「正義」、吹牛什麼「改革挺台灣」了吧。

國民黨團書記長曾銘宗表示，只有張天欽請辭不夠，新會期開始後，國民黨將要求立法院組調查小組，調查此案，責任沒釐清前，促轉會應暫停運作。

藍委吳志揚表示，張天欽當時到立院司法委員會備詢時自稱由總統府副祕書長劉建忻徵詢任副主委，加上張天欽妻、監委楊芳婉也是蔡任命，可見其人事都與蔡有關，任命時有沒有交代政治任務。

(中國時報)