新聞透視－民進黨的貪婪 讓民主蒙塵

友善列印
中國時報

民進黨前輩們歷經美麗島事件、野百合學運，靠著對抗威權的滿腔熱血，才有如今的天下，民主化與轉型正義也是民進黨的神主牌。但張天欽的一段錄音檔，讓民主、正義形象瞬間化成泡影，掌握權力的民進黨人被貪婪蒙蔽，讓台灣民主蒙塵，如今所作所為，對比他們憎恨的國民黨，有過之而無不及。

民進黨高層也了解爆料的嚴重性，不僅打擊促轉會威信，也讓轉型正義工程功虧一簣，且衝擊民進黨選情；民進黨祕書長洪耀福也打哈哈說，整件事沒去執行，「不知侯友宜哀什麼？」

可如果整件事沒副研究員吳佩蓉的見義勇為，張天欽會不會真「戴著鋼盔」幹下去？如果真幹了，在沒證據下，民進黨難道裝死坐收選舉成果？被破梗就說沒實際執行，如果沒被爆料呢？洪耀福這種說法不會太硬柪嗎？

轉型正義是大工程，最大問題是充滿針對性。張天欽積極想採「除垢法」，重點在讓曾涉人權迫害的暴行者，不得再從事特定職務或限制參政資格，所以才把侯友宜說成是「最惡劣案例」。但諷刺的是，讓侯友宜登高位者，不就是民進黨總統陳水扁嗎？

如果民進黨長久以來目標，是讓他們定義迫害人權的幫手們不得再參政，那如何解釋民進黨政府任命侯為警政署長，這難道不是看顏色辦事？怎麼以前站民進黨這邊，他就是英雄，代表國民黨參選，就是威權打手？

轉型正義核心是真相與和解，這應交給超然獨立機關來做。如今促轉會成員竟以成為「東廠」為樂，已毫無公信力可言，這個爆料坐實黨產會與促轉會成立目的，並沒他們標榜地那樣高尚，純粹只是為民進黨服務，攻擊政敵的工具罷了。繼續運作只會加劇社會對立，不如所有成員總辭，重新找一批公正客觀成員來恢復社會公信力。

而這兩單位，甚至中央及地方政府，還有多少「張天欽們」，正在或打算利用公家資源為私人或政黨牟利？民進黨不能只是道歉或是切割，這已是台灣民主的奇恥大辱，民進黨標榜對付威權，如今卻讓威權復辟，何等諷刺。

(中國時報)

蕭吉男、張世岳配合張天欽獻策 … 奧步沒在怕 侯菜市場對抗東廠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。