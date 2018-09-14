新聞透視－民進黨的貪婪 讓民主蒙塵

2018年09月14日 04:10 中國時報 周毓翔

民進黨前輩們歷經美麗島事件、野百合學運，靠著對抗威權的滿腔熱血，才有如今的天下，民主化與轉型正義也是民進黨的神主牌。但張天欽的一段錄音檔，讓民主、正義形象瞬間化成泡影，掌握權力的民進黨人被貪婪蒙蔽，讓台灣民主蒙塵，如今所作所為，對比他們憎恨的國民黨，有過之而無不及。

民進黨高層也了解爆料的嚴重性，不僅打擊促轉會威信，也讓轉型正義工程功虧一簣，且衝擊民進黨選情；民進黨祕書長洪耀福也打哈哈說，整件事沒去執行，「不知侯友宜哀什麼？」

可如果整件事沒副研究員吳佩蓉的見義勇為，張天欽會不會真「戴著鋼盔」幹下去？如果真幹了，在沒證據下，民進黨難道裝死坐收選舉成果？被破梗就說沒實際執行，如果沒被爆料呢？洪耀福這種說法不會太硬柪嗎？

轉型正義是大工程，最大問題是充滿針對性。張天欽積極想採「除垢法」，重點在讓曾涉人權迫害的暴行者，不得再從事特定職務或限制參政資格，所以才把侯友宜說成是「最惡劣案例」。但諷刺的是，讓侯友宜登高位者，不就是民進黨總統陳水扁嗎？

如果民進黨長久以來目標，是讓他們定義迫害人權的幫手們不得再參政，那如何解釋民進黨政府任命侯為警政署長，這難道不是看顏色辦事？怎麼以前站民進黨這邊，他就是英雄，代表國民黨參選，就是威權打手？

轉型正義核心是真相與和解，這應交給超然獨立機關來做。如今促轉會成員竟以成為「東廠」為樂，已毫無公信力可言，這個爆料坐實黨產會與促轉會成立目的，並沒他們標榜地那樣高尚，純粹只是為民進黨服務，攻擊政敵的工具罷了。繼續運作只會加劇社會對立，不如所有成員總辭，重新找一批公正客觀成員來恢復社會公信力。

而這兩單位，甚至中央及地方政府，還有多少「張天欽們」，正在或打算利用公家資源為私人或政黨牟利？民進黨不能只是道歉或是切割，這已是台灣民主的奇恥大辱，民進黨標榜對付威權，如今卻讓威權復辟，何等諷刺。

(中國時報)