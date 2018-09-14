奧步沒在怕 侯菜市場對抗東廠

2018年09月14日 04:10 中國時報 陳俊雄 、 葉書宏 、 張潼 ／綜合報導 ／綜合報導

促轉會有意推動《除垢法》，並將國民黨新北市長參選人侯友宜列為首要目標，對此侯友宜13日抨擊，「轉型正義變成典型作惡多端非正義手段，這是一個非常不好的例子」。他呼籲蔡總統站出來說清楚，才對得起台灣人民、對得起懷抱理想的民進黨前輩。

促轉會副主委張天欽點名侯友宜「是轉型正義最惡劣例子」、「不操作太可惜」，還自稱促轉會是「東廠」。侯友宜昨表示，促轉會變成政治打擊工具，是誰縱容、任命「張天欽們」，讓他們成為選戰中的政治打手，「這不是止血，是要反省！」

侯友宜要求總統蔡英文清楚說明，到底還有多少「張天欽們」，還有多少人在做東廠、西廠、南廠藏汙納垢的事情，全都應說清楚、好好反省，才對得起人民、對得起懷抱理想的民進黨前輩們。

侯友宜說，台灣民主可貴就是要有反省的能力，他一輩子從事公職，不怕困難、不怕挫折更不怕死，會帶著正向力量勇敢面對挑戰，他愛自己國家也會追求公平正義，好好打這場選戰，自己不會被打倒。

侯友宜在和市議員參選人聯合記者會中，共同高喊「菜市場對抗東廠」，呼籲選民以手中選票，對抗民進黨的奧步。

國民黨籍新北市議長蔣根煌說，蔡總統公然用政府的錢廣設黑機關、設立東廠，像促轉會這樣的單位不知有多少？這樣的政府大家已看不下去，國民黨在年底選舉中，一定要力拚市議員過半。

針對促轉會被批評淪為民主之恥，台北市長柯文哲直言「感同身受」，但感同身受什麼？柯文哲先是四兩撥千斤地回應，每天看電視在罵，他覺得感同身受，「算了算了」；但在媒體追問之下，柯文哲才說是「每天抹黑抹紅，各式各樣的。」

至於會不會為侯友宜抱屈？柯說，台灣政治就是這樣，沒法度；對於日前曾說認識張天欽，柯文哲昨表示，張天欽就是一個律師，但當市長後就沒再遇過。

(中國時報)